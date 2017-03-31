Samanyolu Haber /Gündem / Gizli tanık Süleyman Aslan mı? /31 Mart 2017 00:21

Gizli tanık Süleyman Aslan mı?

Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla Amerika Birleşik Devletlerinde cezaevinde. Hakkındaki soruşturma kayıtlarındaysa çok çarpıcı detaylar var.

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Muhbir Süleyman Aslan mı?
 
Zarrab davasını soruşturan ekipte yer alan Ajan Reynolds’un hazırladığı 40 sayfalık suç duyurusunda, Zarrab ve Atilla’nın telefon konuşma kayıtları ile iki gizli muhbirin ifadelerine yer veriliyor.

Suç duyurusu dosyasında, Atilla’nın 11 Kasım 2011 tarihinden bu yana çalıştığı Halkbank’ın ismi “Türk Bankası-1” olarak yer alıyor. Suç duyurusu dosyasında, “Muhbir 1” ve “Muhbir 2” sıfatıyla kodlanan iki kişinin ifadelerine de yer veriliyor. Bu noktada çok çarpıcı bir detay giriyor devreye. Amerikalı güvenlik yetkilileri “Muhbir 2” adlı kişinin, Mehmet Hakan Atilla’nın bankadaki şefi olduğu ve FBI ile işbirliği yaparak gizli muhbirlik yaptığı bilgisini paylaşıyor.

Yani ortada bir muhbir var ve o muhbir Amerika’da tutuklanan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın bankadaki şefi. Atilla bir genel müdür yardımcısı. Onun şefi kim olabilir? Akla tek isim geliyor. Genel Müdür. 17 Aralık soruşturması sırasında Bankanın başında olan isim Süleyman Aslan.

Aslan’ın o dönem evinde yapılan aramalarda ayakkabı kutuları içinde Amerikan dolarları bulunmuş, Aslan bu paraları Zarrab’dan “hayır işi” için aldığını söylemişti. Aslan cezaevine girdi çıktı. Genel Müdürlük görevinden alındı ve sonra bir başka kamu bankasının yönetimine atandı. O günden bugüne de sesini duyan olmadı.

Halkbank eski genel müdürü nerede?

Ve gelelim Amerikalıların tarif ettiği muhbire.
O muhbir Süleyman Aslan mı?
Süleyman Aslan şu anda nerede?
Türkiye’de mi yoksa Amerika’da mı?
Bu soruların yanıtı Halkbank soruşturmasının seyrini de belirleyecek.

bidebunuizle.com
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