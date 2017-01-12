Samanyolu Haber /Spor / Olcay Şahan Trabzon'a imza attı /12 Ocak 2017 17:23

Olcay Şahan Trabzon'a imza attı

Trabzonspor Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yaptığı otelde Olcay Şahan için imza töreni düzenlendi. Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ali Rıza Egemen'in de katıldığı törende Olcay Şahan, kendisini bordo-mavili renklere bağlayan 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Olcay, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben, 5 sene önce büyük bir camiaya gelmiştim bugün de başka bir büyük camiaya transfer oldum. Beşiktaş'ta 'feda' sezonunda oynadım. Kardeşlik bağıyla oynadık. Burada da aynı şekilde oynayacağım için geldim. Trabzonspor'un yeni hedeflerine büyük katkılar sağlayacağıma inanıyorum." dedi.


Beşiktaş'ı bırakmanın zor olduğunu ancak artık her şeyini Trabzonspor için vereceğini anlatan Olcay, şöyle devam etti:

"Beklentileri biliyorum. Süper Lig'de kendini kanıtlamış bir futbolcuyum. Beşiktaş şampiyonluk yaşamamıştı orada olduğum sürede bunu başardık. Aynı potansiyeli burada da görüyorum. Trabzonspor şampiyonluğu hak eden bir camia. İnşallah şampiyon olur ve taraftarı mutlu ederiz. Ben, Beşiktaş sayesine Olcay Şahan oldum. Beşiktaş'a karşı bir zaafım var. Zaman ihtiyacım yok. Zamana ihtiyacım olsaydı yarınki Bursaspor maçında oynamak istemezdim. Artık yüzde yüz Trabzonsporluyum."

Transferinde bordo-mavili futbolcu Mehmet Ekici'nin rol oynadığını vurgulayan 29 yaşındaki futbolcu, "Transferimden önce Mehmet Ekici'yle konuştum. Mehmet'i 15 senedir tanırım. Mehmet, Trabzonspor taraftarını ve buradaki insanları bana öve öve bitiremedi. 'Gelip şehri gör, çok mutlu olacaksın' dedi. Onun da bu transferde katkısı var." ifadelerini kullandı.


Olcay Şahan, Beşiktaş'taki "10" numaralı formasını ise Oğuzhan Özyakup'a bıraktığını aktararak, "Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı gelecek sezondan itibaren herhalde Oğuzhan Özyakup giyer. Beşiktaş'ın 10 numarası Oğuzhan Özyakup'tur." değerlendirmesinde bulundu.


Öte yandan, Olcay Şahan, Trabzonspor'da giyeceği 20 numaralı formayla basın mensuplarına da poz verdi.
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