AKP'nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı

Erdoğan'ın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıkladığı adaylar şöyle:
Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek (İl başkanı)
Ankara - Mehmet Özhaseki (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Çanakkale — Ayhan Gider (26. Dönem Milletvekili)
Çankırı — Hüseyin Boz
Çorum — Halil İbrahim Aşkın (Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
Eskişehir — Burhan Sakallı
Hatay — İbrahim Güler
İzmir - Nihat Zeybekci (Eski Ekonomi Bakanı)
Karaman - Mahmut Sami Şahin
Konya — Uğur İbrahim Altay (Mevcut başkan)
Muş — Feyat Asya (Mevcut bakan)
Sakarya - Ekrem Yüce (Çaykur Genel Müdürü)
Sivas - Hilmi Bilgin (Adalet Bakanı Yardımcısı)
Tokat - Eyüp Eroğlu (Mevcut başkan)
Trabzon — Murat Zorluoğlu (Van Valisi)
Uşak - Mehmet Çakın
Yozgat - Celal Köse