Samanyolu Haber /Gündem / AKP'nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı /27 Kasım 2018 12:51

AKP'nin Ankara ve İzmir adayları açıklandı

Tayyip Erdoğan, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AKP'nin aday göstereceği 20 ismi açıkladı. Erdoğan, cumartesi günü de aralarında eski bakanlar ve iş adamlarının da bulunduğu 40 belediye başkan adayını tanıtmıştı.

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Erdoğan'ın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında açıkladığı adaylar şöyle:

Afyonkarahisar: Mehmet Zeybek (İl başkanı)
Ankara - Mehmet Özhaseki (AK Parti Genel Başkan Yardımcısı)
Balıkesir - Yücel Yılmaz
Çanakkale — Ayhan Gider (26. Dönem Milletvekili)
Çankırı — Hüseyin Boz 
Çorum — Halil İbrahim Aşkın (Hitit Üniversitesi Öğretim Görevlisi)
Eskişehir — Burhan Sakallı 
Hatay — İbrahim Güler
İzmir - Nihat Zeybekci  (Eski Ekonomi Bakanı) 
Karaman - Mahmut Sami Şahin
Konya — Uğur İbrahim Altay (Mevcut başkan)
Muş — Feyat Asya (Mevcut bakan)
Sakarya - Ekrem Yüce (Çaykur Genel Müdürü)
Sivas - Hilmi Bilgin (Adalet Bakanı Yardımcısı)
Tokat - Eyüp Eroğlu (Mevcut başkan)
Trabzon — Murat Zorluoğlu (Van Valisi)
Uşak - Mehmet Çakın
Yozgat - Celal Köse

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