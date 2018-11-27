Satılan şeker fabrikaları yüzünden 50 bin pancar çiftçisi mağdur

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ile Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, pancar üreticisinin sorunlarını ve buna yönelik eleştirilerini dile getirdi. AKP’nin şeker pancarı ve şekere yönelik politikalarını eleştiren Köksal, nişasta bazlı şeker lobisinin, Türkiye’ye 2 milyar doların üzerinde katma değer sağlayan şeker üretiminden devletin elini çektirip ülkeyi dışa bağımlı hale getirmek istediğini öne sürdü. Köksal, bu bağlamda 14 şeker fabrikasından 13’ünün, 2011 yılında belirlenen satış bedelinin çok altında rakamlara “peşkeş çekildiğini” ve bu nedenle kamunun 2 milyar 382 milyon lira zarara uğradığını iddia etti.







Köksal, AKP’nin fabrikalarda çalışanların mağdur olmayacakları yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürerek şeker fabrikalarındaki bine yakın taşeron işçinin işten atıldığını, 800’ün üzerinde işçinin emekliliğe zorlandığını, son olarak 10 gün önce Afyonkarahisar Şeker Fabrikasında çalışan 32 taşeron işçisinin fabrikaya girişlerinin yasaklandığını söyledi. Pancar üreticisinin, satın alınmayan ürünlerini, boş buldukları arazilere, tarlalara döktüklerini anlatan Köksal, kürsüye yerleştirdiği pancarları da üreticilerin yol kenarına döktüklerinden topladığını anlattı.





Pancar üreticisinin sorunlarını aktaran Köksal, şöyle devam etti: “Pancar alımlarının süresinden 20-25 gün sonra başlaması, fabrikada alıcı muhatap bulamamak, kantarların geç açılması, bazı kantarların hiç açılmaması, fabrika önünde saatlerce uzun kuyruklarda sıra beklemek, nakliye ve fire sıkıntısı pancar üreticisini adeta canından bezdirdi. Pancar üreticisi, başlayacak kar yağışıyla pancarlarını sökemeyeceğini anladığı için zarar etmeyi bile düşünmeden mecburen pancarı söküp boş bulduğu yere dökerek çare arıyor. Satılan şeker fabrikalarının bulunduğu illerdeki yaklaşık 50 bin pancar üreticisi, ne yazık ki bu şekilde mağdur olmuş durumda. Pancar üreticisi korkarım önümüzdeki yıl pancar ekiminden vazgeçecek. Şeker üretimi de düşecek. Biz, nişasta bazlı şeker lobisinin istediği gibi şekerde tamamen dışa bağımlı ülke haline geleceğiz.”





“3 BÜYÜKŞEHİR İÇİN PAZARLIK YAPILIYOR”





CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da seçim bölgesindeki Elbistan’da da pancar üreticisinin Köksal’ın anlattığı sorunları yaşadığını kaydetti. Özelleştirilen şeker fabrikalarının, deneyimli personeli işten çıkarması nedeniyle pancar alımlarının aksadığını ve üreticinin de bu nedenle sorun yaşadığını savunan Öztunç, “100 bin tona yakın pancar hala tarlada duruyor” ifadelerini kullandı. Öztunç, bir basın mensubunun yerel seçimlerde ittifaka yönelik sorusu üzerine “Vatandaşın mutfağı alevli. Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli’nin arasındaki ilişki alevlense ne, alevlenmese ne” dedi.





Cumhur İttifakı’nın bulunduğu illerde CHP’nin seçimleri kaybedeceği yönünde bir anketin bulunup bulunmadığının sorulması üzerine de Öztunç, bunun doğru olmadığını belirterek Adana ve Mersin’in de aralarında bulunduğu 4 ilin CHP tarafından alınacağını iddia etti. Öztunç, başka bir soruyu yanıtlarken “Af meselesi ne oldu Sayın Bahçeli? Hani seçimden önce olmazsa olmazıydı. AK Parti 3 büyükşehri de açıklayamıyor çünkü pazarlık da yapılıyor bir yandan. Memleketi düşünmüyorlar, oturdukları koltukları düşünüyorlar” diye konuştu.







