Samanyolu Haber /Ekonomi / JCR, Türkiye'nin kredi notunun negatif görünümünü teyit etti /27 Kasım 2018 13:05

JCR, Türkiye'nin kredi notunun negatif görünümünü teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR tarafından Salı günü yayınlanan rapora göre kurum, Türkiye'nin kredi notunu negatif izlemeden çıkardı. Türkiye'nin notu, 'BBB-'de ve görünümü 'negatif' seviyesinde teyit edildi.

SHABER3.COM

Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu raporun not teyidine ilişkin açıklama kısmında şu noktalara dikkat çekildi:

Türk Lirası'nın Ağustos ayında kaydettiği sert düşüşle birlikte Türkiye'nin kredi notunun izlemeye alındığı belirtilen raporda, liranın faiz artırımı ve ABD ile ilişkilerin düzelmesinin etkisiyle toparlandığı ifade edildi. Cari işlemler dengesinin ithalattaki azalma ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle aylık bazda pozitife dönerek dış dengeyi iyileştirdiği ifade edildi. Kamu borcunun liradaki düşüş ve faiz ödemelerindeki artışa rağmen 2018 sonuna dek yüzde 35 seviyesinin altında kalacağının altı çizildi.

Öte yandan raporda, Türkiye'nin Döviz rezervinin dış finansman ihtiyacının yüksek kalması nedeniyle düşüşte olduğu belirtildi. Hükümet politikaları ve dış ortama ilişkin belirsizliğin sürmesiyle refinansmanın aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, tüm unsurlar değerlendirildiğinde JCR'nin Türkiye'nin kredi notunu "Kredi İzleme"den çıkardığını ve negatif görünümü teyit ettiği belirtildi.

Türk ekonomisinin düşük iç tasarruf ve kronikleşmiş cari işlemler açığıyla uzun zamandır makro ekonomik dengesizliklerini düzeltme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, reel GSYH artışının hükümet teşviklerinin etkisiyle 2017 ve 2018'de potansiyel büyümeyi (yüzde 5 civarı tahmin ediliyor) aştığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber JCR, Türkiye'nin kredi notunun negatif görünümünü... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:24:15