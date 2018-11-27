JCR, Türkiye'nin kredi notunun negatif görünümünü teyit etti

Bloomberg'de yer alan habere göre, söz konusu raporun not teyidine ilişkin açıklama kısmında şu noktalara dikkat çekildi:







Türk Lirası'nın Ağustos ayında kaydettiği sert düşüşle birlikte Türkiye'nin kredi notunun izlemeye alındığı belirtilen raporda, liranın faiz artırımı ve ABD ile ilişkilerin düzelmesinin etkisiyle toparlandığı ifade edildi. Cari işlemler dengesinin ithalattaki azalma ve ekonomik yavaşlamanın etkisiyle aylık bazda pozitife dönerek dış dengeyi iyileştirdiği ifade edildi. Kamu borcunun liradaki düşüş ve faiz ödemelerindeki artışa rağmen 2018 sonuna dek yüzde 35 seviyesinin altında kalacağının altı çizildi.





Öte yandan raporda, Türkiye'nin Döviz rezervinin dış finansman ihtiyacının yüksek kalması nedeniyle düşüşte olduğu belirtildi. Hükümet politikaları ve dış ortama ilişkin belirsizliğin sürmesiyle refinansmanın aşağı yönlü baskıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, tüm unsurlar değerlendirildiğinde JCR'nin Türkiye'nin kredi notunu "Kredi İzleme"den çıkardığını ve negatif görünümü teyit ettiği belirtildi.





Türk ekonomisinin düşük iç tasarruf ve kronikleşmiş cari işlemler açığıyla uzun zamandır makro ekonomik dengesizliklerini düzeltme ihtiyacıyla karşı karşıya olduğu ifade edilen raporda, reel GSYH artışının hükümet teşviklerinin etkisiyle 2017 ve 2018'de potansiyel büyümeyi (yüzde 5 civarı tahmin ediliyor) aştığı belirtildi.