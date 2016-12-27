Samanyolu Haber /Gündem / Cihatçı gruptan Türkiye'ye teşekkür /27 Aralık 2016 01:39

Cihatçı gruptan Türkiye'ye teşekkür

Suriye’deki cihatçı gruplardan Ahrar Şam, Türkiye’ye teşekkür mesajı gönderdi.Örgütün mesajında “Dostumuz Türkiye” ifadesini kullanması dikkat çekti.

SHABER3.COM

 
Suriye’dek en kanlı örgütlerden Ahrar Şam, Türkiye’ye teşekkür mesajı gönderdi. Mesajlaşma uygulaması olan Telegram kanalı üzerinden yayınlanan mesajda “Halep'in tahliyesinde gayret sarf eden dostumuz Türkiye'ye teşekkür ederiz. Zira insanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmeyi bilmez” ifadeleri yer aldı.
 
Odatv'de yer alan habere göre, Ahrar Şam 21 Aralık 2012 tarihinde 11 tugayın birleşmesi ile Bin Ladin’in özel kuryesi Ebu Halit es-Suri tarafından kuruldu. Ahrar Şam'ın en bilinen katliamı ise 2013 Ağustos ayında gerçekleştirdikleri Lazkiye katliamı. Cihatçı grup kenti basarak yüzlerce sivili katletti. Muhaliflere yakın İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yayımladığı rapora göre Cihatçı grup Lazkiye’de 190 sivili öldürdü. Öldürülenlerden 67’si infaz edildi.
<< Önceki Haber Cihatçı gruptan Türkiye'ye teşekkür Sonraki Haber >>

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

STV dizisi sebebiyle Cemaat'i suçlayanlar TRT'ye ne diyecek?

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Senegal halkı okullarına sahip çıkıyor!

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

Erdoğan: Kopya çektik, kötü taklitler yaptık

"Rus elçi suikasti STV dizisinde işlendi" iddiasına cevap

Milletvekiline bombalı saldırı

Milletvekiline bombalı saldırı

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

Eşi yüzünden Romanya’nın ilk müslüman başbakanı olma şansını kaybetti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

NASA, 2016’da uzaydan çekilmiş en iyi 16 fotoğrafı seçti

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Saray soytarısı Hitler'e özendi: 500 bin Cemaat mensubunu toplama kampına koyalım

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit! "Ayaklarını denk alsınlar'

Kurtulmuş'tan medyaya tehdit!

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı

Şehitlere saygı mitinginde AKP'liler göbek attı
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:46:34