Cihatçı gruptan Türkiye'ye teşekkür

Suriye’dek en kanlı örgütlerden Ahrar Şam, Türkiye’ye teşekkür mesajı gönderdi. Mesajlaşma uygulaması olan Telegram kanalı üzerinden yayınlanan mesajda “Halep'in tahliyesinde gayret sarf eden dostumuz Türkiye'ye teşekkür ederiz. Zira insanlara teşekkür etmeyen Allah'a teşekkür etmeyi bilmez” ifadeleri yer aldı.

Odatv'de yer alan habere göre, Ahrar Şam 21 Aralık 2012 tarihinde 11 tugayın birleşmesi ile Bin Ladin’in özel kuryesi Ebu Halit es-Suri tarafından kuruldu. Ahrar Şam'ın en bilinen katliamı ise 2013 Ağustos ayında gerçekleştirdikleri Lazkiye katliamı. Cihatçı grup kenti basarak yüzlerce sivili katletti. Muhaliflere yakın İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) yayımladığı rapora göre Cihatçı grup Lazkiye’de 190 sivili öldürdü. Öldürülenlerden 67’si infaz edildi.