Samanyolu Haber /Gündem / HDP'li 4 milletvekili gözaltına alındı /25 Ocak 2017 15:01

HDP'li 4 milletvekili gözaltına alındı

Aralarında HDP Grup başkanvekili Ahmet Yıldırım ve Osman Baydemir de var.

HDP'li 4 milletvekili gözaltına alındı

HDP'li vekillere operasyon

Halkların Demokratik Partisi Iğdır Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman ve Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir gözaltına alındı.

HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım ile HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, KCK Ana Davası duruşmasını takip ettikleri Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gözaltına alındı.

Haklarında 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkarılan zorla getirme kararı doğrultusunda polislerce alınan Yıldırım ve Baydemir, aynı mahkemenin ikinci heyetinin karşısına çıkarılmak üzere mahkeme salonuna götürüldü.

HDP Milletvekili Mehmet Emin Adıyaman da bu sabah saatlerinde İstanbul’daki evinden gözaltına alındı. Hakkında savcılık tarafından zorla getirme kararı çıkarılan Adıyaman’ın evine giden polisler Adıyaman’ı Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne götürdü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile Adıyaman’ın ifadesini alacak.

TAŞÇIER SERBEST BIRAKILDI

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında ''Cumhurbaşkanına hakaret'' ve ''Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret''ten soruşturma başlatılan HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer de bugün gözaltına alınmıştı. Taşçıer ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Osman Baydemir gözaltılarla ilgili ''bu hesap halkın vicdanından geri dönecektir'' dedi.

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