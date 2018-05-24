Hakim avukatı salonda dövmeye kalktı

Balgat Adliyesi 12’inci İş Mahkemesi’nde bir dava görülüyordu. Davanın hakimi, duruşmadaki avukatları salonun dışına çıkarttı. Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran olanları gördü. Hakan Canduran, duruşma arasında hakimle görüşmek için odasına gitti. Hakime, yaptığının doğru olmadığını ve aleniyet ilkesine aykırı olduğunu söyledi. Hakimin yanıtı “Sen kimsin? HSK Başkanı’mısın?” oldu.





Birgün gazetesi'nin haberine göre avukatlar yeniden duruşmaya alındı. Ankara Barosu Başkanı, koridora çıktı. Hakim peşinden geldi ve Canduran ile avukatların üzerine yürüdü. Canduran, olayı şöyle anlattı:





“Avukatla içeride hiçbir diyalogu olmamış. Bir dosyayı bulamamış ve buna sinirlenmiş. Avukat arkadaşımız da ‘Hakim bey dosyayı aramanıza gerek yok, duruşmaya devam edebiliriz’ demiş. Buna sinirlenerek bütün avukatları salondan kovmuş. Ben de tesadüfen adliyedeydim. Duruşma arasında Hakim beyin yanına girdim.





'Meslektaşlarımızı neden kovuyorsunuz' diye sordum. ‘Sen kimsin? Baro başkanının hiçbir yetkisi yok diye bağırarak beni de dışarıya çıkarttı. Daha sonra, ‘Avukatları duruşmaya alabiliriz artık’ demiş. Ben de ‘İşte böyle olmalı’ deyince içeriden cübbesiyle birlikte üzerime koştu saldırmak için. Mübaşir ve avukatlar zor tuttu kendisini.”





Hakimin daha önce 8’inci Ağır Ceza Hakimi olarak görev yaptığı ve saldırgan tutumu nedeniyle bu görevinden alınarak 12’inci İş Mahkemesi’nde görevlendirildiği öne sürüldü