AKP'liler açık açık tehdit etmeye başladılar... 25 Haziran sabahı hesap kesilecek...

Sosyal medyada dolaşıma giren bir videoda AKP Iğdır milletvekili adayı Ahmet Tutulmaz’ın “Yanımızda olmayanların hesabı 25 Haziran günü kesilecektir” diyerek seçmeni tehdit ettiği görülüyor.

Mezopotamya Ajansı, söz konusu videonun, Ahmet Tutulmaz’ın Iğdır’da katıldığı bir etkinlikte çekildiğini aktardı. Tutulmaz’ın partisine oy vermeyenleri tehdit ettiği konuşmaya ilişkin video sosyal medyada tepkilere neden oldu.



Tutulmaz’ın yaptığı konuşma şu şekilde:





“Birilerini çok iyi gözetliyoruz. Şu an yanımızda olanları da, olmayanları da çok iyi görüyoruz. Şunu bilin ki AK Parti teşkilatı dimdik ayaktadır. Yanında yer alanlara vefasını gösterecek ama yanında olmayanların da hesabını 25 Haziran sabahı kesecektir.”