Samanyolu Haber /Gündem / YSK üyeleri baskılara dayanamadı emekliliklerini istedi... /17 Haziran 2018 09:54

YSK üyeleri baskılara dayanamadı emekliliklerini istedi...

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, 6 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyesinin üzerlerindeki baskı nedeniyle emekliliklerini istediklerini öne sürdü.

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Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Pekşen açıklamada, “Emeklilik talepleri seçim sonunda yerine getirilmek kaydıyla, kabul edildi. Bu yönde sağlam duyumlar aldım. AB Parlamentosu YSK ile seçim görüşmesi yapmak istedi, bu görüşmeye sadece 4 üye katıldı. Başkan ve 6 üye katılmadı. Ankara'da kapalı kapılar ardında konuşulan 6 YSK üyesinin emekliliğini istediği ancak baskıyla seçim sonrasına ertelendiği doğru mudur?” diye sordu.

YSK'nın 11 üyesinden 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay üyelerinden seçiliyor. YSK Başkanı Sadi Güven ile Yargıtay'dan gelen üye Faruk Kaymak, Danıştay'dan seçilen İlhan Hanağası, Zeki Yiğit ve Nakiddin Buğday'ın YSK'daki görev süresi 23 Ocak 2019'da doluyor.

Yargıtay'dan gelen Nilgün Hacımahmutoğlu da eylül ayında yaş haddinden emekliye ayrılacak.
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