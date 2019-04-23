AKP'li yönetimden giderayak 13 milyonluk fatura: İmamoğlu'nun mazbata aldığı gün...

Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı 17 Nisan tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü'nden; web sitelerinin videolarının hazırlanma işi, medya bakım destek ve güncelleme işi, grafik hazırlama gibi işlemler için İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş'ye 13 milyon 629 bin TL'lik bir fatura kesildiği iddia edildi.





Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel bugün yayınlanan "İBB'de tek kalemde 13 milyonluk soygun" başlıklı yazısında İBB'de Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün kesilen 13 milyon 629 bin TL'lik bir faturadan bahsetti.





Yetkililerin söz konusu faturayı 17 Nisan'da kesmesinin nedeninin İmamoğlu'nun "ödemeleri durdurun" talimatından sonra paranın ödenmeyeceğini bildikleri için olduğunu iddia eden Ağırel'in yazısının ilgili kısmı şöyle:





Ekrem İmamoğlu mazbatayı aldıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarının ödeme, harcama ihale, doğrudan temin, mal ve hizmet alımı işlemlerini ikinci bir talimata kadar durduğunu açıkladı.Teftiş Kurulu Başkanlığı'na da bir yazı yazdı ve elektronik veri tabanlarında her türlü inceleme yapılacağını, veri tabanı ve kopyalama işlemlerinin yapılacağını duyurdu.





AKP'de ortalık karıştı. Alelacele hemen AKP'nin İmar Komisyonu Başkanı İdare Mahkemesine başvurdu. Başvuran ismin, genel olarak belediyelerdeki tüm rant ve rüşvet iddialarının döndüğü yer olan "İmar Komisyonu Başkanı" olması dikkat çekti.





Türkiye'de hiç alışık olmadığımız bir şekilde 2-3 saat içerisinde bir karar çıkarttırdı. İBB içinde denetleme, kopyalama gibi işlemlerin durdurulmasına karar verildi. Hukukçuları dinlediğimiz zaman karara hiç kimse bir anlam veremiyor.





İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü için internet sitesi tasarlama ve içerik sağlamak adına bir ihale yapıldı. İhaleye yalnızca İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. katıldı.Pazar günü Halk TV'de katıldığım programda İBB Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne kesilmiş 13 milyon 629 bin TL'lik bir faturadan bahsettim. İşte o faturayı İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş. 17 Nisan 2019 tarihinde kesmiş.





Tarihe dikkat edin. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını aldığı gün! Neden bu tarihte alelacele fatura kesiyorlar biliyor musunuz? İmamoğlu'nun "ödemeleri durdurun" talimatından sonra parayı alamayacakları için.Peki fatura muhteviyatı nedir? Web sitelerinin videolarının hazırlanma işi, medya bakım destek ve güncelleme işi, grafik hazırlama gibi işlemler. Medya sektöründe olan herkes bilir.





Bu işlemlerin karşılığı 13 milyon lira gibi rakam olmaz, olamaz! Neden telaşa kapıldıklarını anlıyor musunuz?





Bu sadece bir işlem.25 yıldır yapılanları düşündüğünüzde çıkacakları az çok tahmin edersiniz.





Bu şirket kim? Müdürü kimdir? İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş.'nin Müdür'ü Abdurrahman Tığ.





Abdurrahman Tığ, 24 Haziran milletvekili seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı oldu. Adaylık süreci olmayınca İstanbul Dijital Medya Ticaret A.Ş'nin başına getirildi.





Odatv'de yayınlanmıştı. Şöyle ki; İBB'nin "İstanbul Ajansı" adlı 15 günlük bülteni var. Gerçekte, belediyenin faaliyetlerini İstanbullulara duyurmak için hazırlanıyor. Her seçim döneminde "gizli propaganda" aracına dönüşüyor.





Bültenin sahibi Medya A.Ş.'nin Genel Müdürü Abdurrahman Tığ görünüyor.İBB'nin şirketi Medya A.Ş. bülteni Kalyon'a bastırıyor.





İşte o fatura:







