Samanyolu Haber /Dünya / Ünlü milyarderin 4 çocuğundan 3'ü Sri Lanka'da hayatını kaybetti! /23 Nisan 2019 09:28

Ünlü milyarderin 4 çocuğundan 3'ü Sri Lanka'da hayatını kaybetti!

Sri Lanka'da düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybedenler arasında, Danimarka merkezli hazır giyim şirketi Bestseller'in sahibi Anders Holch Povlsen'in 3 çocuğunun da olduğu açıklandı.

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Sri Lanka'da, Paskalya gününde, aralarında kilise ve otellerin olduğu 8 noktaya düzenlenen terör saldırılarında, Forbes dergisi tarafından dünyanın en zengin 252. kişisi olarak gösterilen Bestseller'in sahibi Povlsen'in 3 çocuğunun da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Basına olayı doğrulayan Bestseller şirketinden Kurumsal İletişim Direktörü Jesper Stubkier, daha fazla açıklamada bulunulamayacağını belirterek, özel hayata saygı gösterilmesini istedi.

Türkiye'de de üretim yapan Danimarka merkezli Bestseller şirketi, hazır giyim sektöründe Jack & Jones, Vero Moda, Only, Selected ve Pieces markalarıyla farklı hedef kitlelerine yönelik faaliyet gösteriyor. Povlsen'in, Zalando, Asos ve Klarna gibi şirketlerde de yatırımları bulunuyor.

Ekonomi dergisi Forbes, Bestseller'in sahibi Anders Holch Povlsen'in servetinin 7.9 milyar dolar (46 milyar lira) olduğunu kaydederek, Danimarka'nın en zengin kişisi olan Povlsen'i, dünyanın 252. en zengin insanı ilan etmişti.

Anders Holch Povlsen ve eşi Anne Holch Povlsen'in 4 çocuğunun olduğu belirtildi.

SRİ LANKA'DAKİ SALDIRILAR

Sri Lanka'da Pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony, Katana'daki St.Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogoda da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu.

Sri Lanka makamları, saldırılarda 290 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırılarda, 2'si Türk 39 yabancı uyruklu kişinin öldüğü bildirilmişti. Danimarka Dışişleri Bakanlığı ise 3 vatandaşının saldırılarda hayatını kaybettiğini açıkladı 
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