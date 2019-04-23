Samsung, 'Ekranı kırılıyor' yorumları sonrası katlanabilir cep telefonunun piyasaya çıkış tarihini erteledi









Samsung'dan yapılan açıklamada, "Geri bildirimleri tam değerlendirmek ve daha fazla deneme yapmak üzere Galaxy Fold'un piyasaya sürümünü ertelemeye karar verdik. Önümüzdeki haftalarda piyasaya çıkış tarihini duyurmayı planlıyoruz" denildi.





Nisan ayında Galaxy Fold'un örnek modelini inceleyenlerden bazıları telefonun ekranının birkaç gün içinde kırıldığını söylemişlerdi.





Daha önce ise Samsung'un son model telefonunun ABD'de Cuma günü satışa sunulması planlanmıştı.





Samsung, Türkiye'de de internet sitesi üzerinden Galaxy Fold için ön kayıtları almaya başlamıştı









Yeni telefonun Türkiye'deki satış fiyatının 14-15 bin Türk Lirası seviyesinde olması bekleniyordu.





Samsung'un katlanabilir telefonunun Türkiye'de "Yıldız Grisi", "Kozmos Siyahı" ve "Astro Mavisi" olarak adlandırılan 3 farklı renkte satışa sunulması planlanmıştı.





The Galaxy Note 7'de de sorun çıkmıştı

Samsung, 3 yıl önce bir diğer akıllı telefonu Galaxy Note 7'yi de, bazılarının pil sorunları yüzünden kolayca tutuşabilir olduğunun ortaya çıkması üzerine büyük bir maliyetle piyasadan çekmek zorunda kalmıştı.





Galaxy Fold'un tasarlanıp geliştirilmesi ise yaklaşık 8 yıl sürmüştü.