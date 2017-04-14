Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yazardan Erdoğan'a ağır eleştiri: . AKP’ye yazık oluyor /14 Nisan 2017 12:31

AKP'li yazardan Erdoğan'a ağır eleştiri: . AKP’ye yazık oluyor

Eski Liberal son zamanların AKP'li yazar Etyen Mahçupyan önce Referandumda “Hayır” oyu vereceğini açıkladı şimdi de ' AKP’ye yazık oluyor… Türkiye ise bir fırsatı daha kaçırıyor” diye Erdoğan'a ağır eleştiren bir yazı yazdı...

SHABER3.COM

Başbakan eski başdanışmanı AKP’li yazar Etyen Mahçupyan, “AK Partililer bu gidişatın sorumlusudur. Koca bir organizma hastalanıyor ve kendisini tarihin dışına itecek tohumları aymazlıkla serpiyor. AK Parti’ye yazık oluyor… Türkiye ise bir fırsatı daha kaçırıyor” dedi.

Erdoğan'ı partiyi elinde tutarak yalnızlaştırdığını savunan Mahçupyan AKP'ye yazır oluyor dedi. 

İşte yazının ilgili bölümü  


Kendimize açık yüreklilikle bakalım… Bugün AK Parti’nin yurt dışında hemen hiç itibarı yok. Yurt içinde de parti tabanı dışında itibarı bulunmuyor ve üstelik parti seçmeni içinde de tereddüt ve kırılmalar yaşanıyor. Oysa ortak aklın yürürlükte olduğu dönemde hem yurt dışında hem içerde AK Partili olmayanların açık saygı ve takdiri söz konusuydu. Gelinen noktada Erdoğan partiyi elinde tutarak gerekli itibarı oluşturmak istiyor ama bu ters tepen bir çaba. Çünkü tehdit ve tehlike stratejisi üzerine oturuyor ve AK Parti’yi yalnızlaştırıyor. Uzun vadede fıtratı yeterli sayan, kısa vadede ise ayakta kalmak için her şeyi yapan ufuksuz bir parti olarak algılanılması meşruiyetin de erimesi anlamına geliyor.

Bunu bize başkaları yapmıyor. Bu liderliğin, yönetimin ve partinin tercihi… Geniş tabanda eleştiriden kaçış, razı gelme ve onaylama, dar üst kadroda pohpohlama, kariyerizm ve oportünizm… El birliği ile AK Parti yozlaşmış bir kültüre sürükleniyor. Bu durumun en bariz göstergesi olan yönetme zorluğu artık dışarıdan da görülebiliyor. Üst akıl çevresi ise kendini kandırma, eleştiriyi bastırma ve yanlışta ısrar sarmalında dolanıyor.

AK Partililer bu gidişatın sorumlusudur. Koca bir organizma hastalanıyor ve kendisini tarihin dışına itecek tohumları aymazlıkla serpiyor. AK Parti’ye yazık oluyor… Türkiye ise bir fırsatı daha kaçırıyor.
<< Önceki Haber AKP'li yazardan Erdoğan'a ağır eleştiri: . AKP’ye... Sonraki Haber >>

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Alparslan Türkeş yaşasaydı referandumda ne derdi?

Başkana soru sormak yok!

Başkana soru sormak yok!

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Erdoğan'dan Halkbank Genel Müdür Yardımcısı'nın tutuklanmasıyla ilgili şaşırtan açıklama

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Cumhurbaşkanı danışmanı Tanrıverdi: Eyalet sistemi getirilmeli

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Şimdi kaset de yok, CD ile gidecek

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Günümüzün Müslümanları bile, Allah’ı bilmiyor

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

Kuzey Kore meclisi Kim Jong Un liderliğinde üst düzey atamaları görüştü(!)

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

AKP’li başkan: ‘Hayır’ diyen şerefsizdir

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var

Gültekin: Ak Parti içinde 'Erdoğan ölse kurtulsak' diyenler var
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:42:38