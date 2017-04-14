Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'nin haddi değil /14 Nisan 2017 12:35

Bahçeli'nin haddi değil

Bahçeli'nin eyalet sistemi üzerinden AKP'ye getirdiği eleştiri AKP cenahını dalgalandırdı.

Bahçeli'den AKP'ye eyalet sistemi tepkisi

Başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği için yapılacak referanduma günler kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir TV kanalında sarf ettiği sözler Evet cephesini karıştırdı.

Başkanlık sistemini içeren anayasa değişikliği için yapılacak referanduma günler kala MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir TV kanalında sarf ettiği sözler 'Evet' cephesini karıştırdı.

Bahçeli, Erdoğan'a “Danışmanlar eyalet lafı ediyor ve Cumhurbaşkanı reddetmiyorsa, üniter yapıdan yana olan ülkücülerin kalan iki günde kararı ne olur?” sözleriyle mesaj gönderdi. Bahçeli'nin tavrı sonrası sosyal medyada çok sayıda kişi şaşkınlığını dile getirirken, Erdoğan'ın nikah şahitliğini üstlendiği ve tehditleriyle bilinen AK Trol Taha Ün de kızgınlığını gizleyemedi.

AK Trol Taha Ün, "Sayın Bahçeli'nin bir TV kanalındaki açıklamalarını şaşkınlıkla izledim." diyerek şunları paylaştı:

"Adalet ve Kalkınma Partisi tüm kadroları ile Lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın dimdik yanındadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın Danışmanlarının geleceğine dair istikamet çizmen Sayın Bahçeli'nin haddi ve hakkı değildir. Sayın Karatepe'nin maksadından saptırılan açıklamalarını okumadan bir tv kanalında dile getirip buradan başka bir meseleye varmak hoş olmadı. Sayın Bahçeli Cumhurbaşkanımızın Baş Danışmanlarını bir kenara bırakıp illerde hayıra çalışan belediye başkanlarına bakmalı. Cumhurbaşkanlığı Baş Danışmanlığı siyasi bir makam değildir. Danışmanlar siyasi karar verici de değildir. Sayın Bahçeli bunu çok iyi bilir."

Birçok AKtrolün de Taha Ün'e destek verdiği görülürken bazı AKP'li kullanıcılar referanduma günler kala bu tartışmanın Evet cephesine zarar verdiğini söyleyerek tepki gösterdi.
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