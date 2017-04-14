Tahliye kararı sonrası rehin alınan gazeteciler 14 gündür nezarette!

15 Temmuz sonrası Hizmet Hareketi'ne yakın basın-yayın kuruluşlarında çalıştıkları için 26'sı tutuklu 29 gazetecinin yargılandığı davanın 31 Mart tarihli duruşmasında savcı Göksel Turan mütalaasında Atilla Taş, Murat Aksoy, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Yetkin Yıldız, Seyit Kılıç, Mustafa Erkan Acar, Hüseyin Aydın, Abdullah Kılıç, Ali Akkuş, Bünyamin Köseli, Cihan Acar ve Oğuz Usluer olmak üzere 13 gazeteci hakkında yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak tahliye edilmelerini talep etmişti.





Mahkeme de savcının tahliyesini istediği kişilere tutuklu gazeteciler Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Muhammet Sait Kuloğlu'nu da ekleyerek toplamda 21 kişiyi tahliye etmişti.





Tahliye kararının ardından yandaş yazarlar Cem Küçük Twitter hesabından “Adı belli F..Ö'cüleri tahliye eden savcı ve hakim meslekten ihraç edilecek” sözleriyle mahkeme heyetini hedef göstermişti. Bunun ardından gazeetcilere tahliye kararı veren hakimler açığa alınmıştı.





Bugün adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor





Küçük ve Tezcan'ın tehditlerinin ardından önce savcı Göksel Turan mütalaasında tahliye talep etmediği Büşra Erdal, Ahmet Memiş, Bayram Kaya, Cemal Azmi Kalyoncu, Cuma Ulus, Habip Güler, Halil İbrahim Balta, Muhammet Sait Kuloğlu'nun serbest bırakılmalarına itiraz etti, itiraz aynı gece saat 00.18'de bir üst mahkeme olan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Aynı gece peşi sıra saat 00.54'te savcı Turhan'ın tahliyelerini talep ettiği Atilla Taş, Murat Aksoy, Ali Akkuş, Hüseyin Aydın, Mustafa Erkan Acar, Seyid Kılıç ve Yetkin Yıldız darbeye teşebbüs iddiasıyla, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Yakup Çetin, Bünyamin Köseli, Cihan Acar, Abdullah Kılıç ve Oğuz Usluer de “silahlı terör örgütüne üye olmak” iddiasıyla yeniden gözaltına alınmıştı. Gözaltı işleminin ardından İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti ve duruşma savcısı açığa alınmıştı. 14 gündür İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltında tutulan 13 kişinin bugün savcılık sorgusu için Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.