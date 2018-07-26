Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li yazar Nedim Şener'e göre Brunson Kürtleri Hristiyan yapacaktı... /26 Temmuz 2018 23:34

AKP'li yazar Nedim Şener'e göre Brunson Kürtleri Hristiyan yapacaktı...

AKP'li yazar Nedim Şener, serbest bırakılmaması nedeniyle ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacağını açıkladığı, ABD'li rahip Andrew Brunson'ın "Kürtleri Hristiyanlaştırmayı amaçladığını" öne sürdü.

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Katıldığı TV programında konuşan Nedim Şener konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Bruson'ın 51 sayfalık bir iddianamesi var. Okuduğunuz zaman Brunson'ın bir görünen yüzü var. Hatta bir "13. Kavim" var. Onun peşine düşmüş. 20 yıldan beri Türkiye'de. O, 13. Kavim kim? Kürtler. Ona göre, klişeye kazandırmak ve Güneydoğu'da Kürtleri 13. Kavim olarak Hristiyanlaştırmak amacıyla bir faaliyet içinde. Ama kendisi bunu yaparken, hakkında açılan soruştırma var. O sırada Doğa isimli bir gizli tanık ortaya çıkıyor. Brunson'ın bilgisayarlarında olan bütün verileri itiraf metniyle beraber ilgili kurumlara veriyorlar. İstanbul Kontakt isimli bir site var. İstanbul'da Hava Harp Okulu'nda temasta olunan kişilerin listesi çıkıyor. CIA'cilerin ismi çıkıyor. Doğa isimli kişi CIA'cileri tek tek tarif ediyor. Ben onun içindeydim diyor. Buna benzer itiraflar da ortaya çıkıyor. Brunson ifadesinde bütün bunları reddediyor. Bunları yok sayıyor. Ortaya çıkan veriler var."
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