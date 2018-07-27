Samanyolu Haber /Dünya / AB, İngiltere'nin Brexit planını kabul etmedi /27 Temmuz 2018 02:36

AB, İngiltere'nin Brexit planını kabul etmedi

AB Komisyonu Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, İngiltere'nin teklif ettiği Brexit planında bazı noktaları kabul etmediklerini söyledi

SHABER3.COM

Barnier, İngiltere'nin teklif ettiği gümrük uygulamaları planı hakkında, "AB, gümrük kural ve politikalarını birlik üyesi olmayan ve yönetim yapısında yer almayan bir ülkeye devredemez" dedi.

Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı Dominic Raab Brüksel'de Brexit müzakerelerindeki son duruma ilişkin basın toplantısı düzenledi. 

İngiltere'nin AB'den ayrılmasının ardından da Gümrük Birliği'ne dahil olabileceğini belirten Barnier, "İngiltere parasını, hukukunu ve sınır kontrolünü tekrar eline almak istiyor. Buna saygı duyuyoruz. AB de aynı şekilde parasını, hukukunu ve sınırlarını kontrol etmek istiyor" ifadesini kullandı.

Barnier, İngiltere'nin teklif ettiği gümrük uygulamaları planı hakkında, "AB, gümrük kural ve politikalarını birlik üyesi olmayan ve yönetim yapısında yer almayan bir ülkeye devredemez" değerlendirmesinde bulundu.

AĞUSTOS ORTASINDA TEKRAR BULUŞULACAK

Raab da "Ekim ayına kadar bir anlaşma sağlamak için ağustos ortasında tekrar buluşmak ve müzakerelere haftalık olarak devam etmek konusunda anlaştık" dedi.

AB ve İngiltere'nin vatandaşlık hakları, mali uzlaşı gibi konularda anlaşma sağladığını anımsatan Raab, İrlanda ve Kuzey İrlanda arasında sınır uygulanmaması konusunda çalışmaların hızlandırıldığını dile getirdi.

İngiltere'de hükümet 12 Temmuz'da Brexit yol haritasını açıklamıştı. Yol haritasında, İngiltere'nin AB ile kolaylaştırılmış gümrük düzenlemeleri içinde yer alarak ticaretini sorunsuz şekilde devam ettirmeyi amaçladığı belirtilmişti.

Yol haritası metninde, İngiltere ve AB menşeli ürünlere karşılıklı olarak ek gümrük vergisi ya da kotası uygulanmamasının, her iki tarafın ürünlerinin ticaretinin mümkün olduğu ölçüde sorunsuz şekilde gerçekleştirilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.
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