Alman istihbaratı: Ülkede PKK yandaşı sayısında artış var

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Hans Georg Maassen, kurumun 2017 raporunu ortak basın toplantısı düzenleyerek açıkladı.







BfV'nin 2017 raporuna göre Almanya'da 1993'ten beri yasaklı olmasına rağmen varlığını devam ettiren PKK, yandaş sayısını da artırdı.







358 sayfalık raporda, PKK'ya 16 sayfa yer ayrılarak "PKK, Almanya'daki üye sayısı ve güç anlamında en büyük yabancı aşırılıkçı örgüt olmaya devam ediyor" denildi.





PKK'nın Almanya'daki üye sayısının 2016'ya göre 500 artarak 14.500'e çıktığını kaydeden raporda, bu artışa gerekçe olarak 'Türkiye'nin güneydoğusundaki çatışmalar' ve sonrasında 'TSK ile ÖSO'nun Suriye'nin Kürt yönetimi altındaki Afrin bölgesini kontrolüne alması' gösterildi.





REKOR PARA TOPLADILAR





PKK'nın yukarda sayılan gerekçeler üzerinden topladığı parada da rekor artış olduğu, geçen yıl Almanya'da 14 milyon euro, Avrupa genelinde 25 milyon euro para topladığı aktarıldı. Paranın büyük bölümünün IŞİD'le savaşa kanalize edildiği ileri sürüldü.





Türk milliyetçilerinin 'Ülkücü Hareketi'nin (Bozkurtlar) üye sayısının ise değişmediğini ve 11.500 olarak kaldığını kaydeden raporda, PKK ve Ülkücü yandaşı gençlerin giderek radikalleşmesinden duyulan endişe dile getirildi, bu iki grubun internette sözlü, gösterilerde bire bir çatıştığına dikkat çekildi.





Almanya'da DHKP-C'nin 650, TKP/ML'nin 1300, MLKP'nin 600 üyesinin olduğunu aktaran raporun listesinde İslamcı örgütlere de geniş yer verildi.