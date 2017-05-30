AKP'li vekillerden Erdoğan'ın korumalarına alkışlı protesto!

Cumhurbaşkanlı ilk AKP grup toplantısı olaylı başladı





Geçtiğimiz hafta AKP’de yapılan olağanüstü kongre ile AKP Genel Başkanlığına seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün “Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı” sıfatıyla ilk kez grubuna hitap edecek.







TARTIŞMALI BAŞLADI





AKP’deki tarihi oturum ise ‘tartışmalı’ başladı. Erdoğan’ın konuşma yapacağı salona saatler önce gelerek ‘yer kapmak’ isteyen AKP’li vekillerin danışmanları, bazı eski ve yeni milletvekilleriyle, Cumhurbaşkanlığı korumaları karşı karşıya geldi. Cumhurbaşkanlığı korumalarının ‘güvenlik’ nedeniyle AKP grubunun ilk sırasını boşaltmak istemeleri üzerine vekillerin danışmanları ile kısa süreli gerginlik yaşandı.





AKP TARİHİ İLK KEZ BİR PROTESTOYA SAHNE OLDU





Sözlü başlayan tartışma diğer danışmanların ve bazı AKP’li milletvekillerinin, Cumhurbaşkanlığı korumalarını alkışla protesto etmesiyle devam etti. Tartışmanın büyümesi üzerine ise bir AKP’li kürsüye çıkarak, ilk sırada oturan eski ve yeni AKP’li vekilleri ve danışmanlarını oradan kalkmaları konusunda uyardı.