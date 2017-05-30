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Flaş! Baydemir hakkında yakalama kararı
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Flaş! Baydemir hakkında yakalama kararı
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30 Mayıs 2017 11:36
Flaş! Baydemir hakkında yakalama kararı
Son dakika… Osman Baydemir hakkında yakalama kararı
SHABER3.COM
HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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