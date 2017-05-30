Samanyolu Haber /Gündem / Flaş! Baydemir hakkında yakalama kararı /30 Mayıs 2017 11:36

Flaş! Baydemir hakkında yakalama kararı

Son dakika… Osman Baydemir hakkında yakalama kararı

SHABER3.COM

HDP Şanlıurfa milletvekili Osman Baydemir hakkında yakalama kararı çıkartıldı.
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