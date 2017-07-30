Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li vekilden Diyarbakır Paris'ten huzurlu açıklaması! /30 Temmuz 2017 13:43

AKP'li vekilden Diyarbakır Paris'ten huzurlu açıklaması!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ "OHAL'i Güneydoğu'da görmüyorsun ama Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde ben bizzat geçen sene gördüm" diye konuştu.

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AKP'li Hamza Dağ: OHAL'i Güneydoğu'da görmüyorsun, Paris'te bizzat gördüm

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Karaburun'un caddesinde, sokağında yürürken OHAL'i gösterecek bir hareket var mı? OHAL'i Güneydoğu'da görmüyorsun ama Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde ben bizzat geçen sene gördüm" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası El-Bab ve Cerablus'a operasyon düzenlediğini hatırlatan Dağ, "15 Temmuz'da millet başarılı olduğu için girdik. DEAŞ'ı sınırımızdan kovalamış olduk" diye konuştu.

'KARABURUN CADDELERİNDE OHAL'İ GÖSTERECEK BİR HAREKET VAR MI?'

Dağ, olağanüstü halin "F... ile mücadele de gerekli olduğunu" öne sürerek, şunları kaydetti:

"Karaburun'un caddesinde, sokağında yürürken OHAL'i gösterecek bir hareket var mı? OHAL'i Güneydoğu'da görmüyorsun ama Paris'te Eyfel Kulesi'nin önünde ben bizzat geçen sene gördüm. Eline almış silahı asker orada geziyor. Fransa neden OHAL kararı aldı. DEAŞ orada terör eylemi yaptığı için. Devletin içinde DEAŞ'çılar yok ki devletin içinde onları ihraç etsin. Tedbir olarak böyle bir şey uyguluyor. Bizim böyle bir şeye ihtiyacımız yok, bunu da yapmıyoruz zaten."
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