Samanyolu Haber /Gündem / OHAL KHK'ları ile devletin yapısı değiştirildi.. /23 Temmuz 2017 09:26

OHAL KHK'ları ile devletin yapısı değiştirildi..

OHAL çıkarılan kanun hükmünde kararnameler ile bir çok temel düzenlemelerr yapıldı ve devletin yapısı değiştirildi.

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Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, darbe girişminin ardından ilan edilen olağanüstü hâl (OHAL) uygulaması kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile "devletin yapısının değiştirildiğini" savundu.

"Bir yılda 26 o¨nemli kararname yu¨ru¨rlu¨gˆe konuldu. Ayda ortalama iki kez kararname c¸ıkarılıyor ama bu birden c¸ok konuyu ic¸eren kararname, devletin yapısını, kurumların is¸leyis¸ini de ko¨kten degˆis¸tiriyor" diyen Öztürk, sözlerinin devamında "TBMM'ye go¨tu¨ru¨lmeden, KHK'yla devletin is¸leyis¸i, kurumları do¨nu¨s¸tu¨ru¨lu¨yor, degˆis¸tiriliyor" ifadesini kullandı.

Saygı Öztürk'ün "Devlet is¸te bo¨yle değiştiriliyor" başlığıyla yayımlanan (23 Temmuz 2017) yazısı şöyle: 

Her istedigˆi yasayı rahatlıkla c¸ıkarabilen AKP hu¨ku¨meti, Olagˆanu¨stu¨ Hal (OHAL) uygulamasına gec¸ildikten sonra sanki daha o¨nce c¸ıkaramıyormus¸ gibi Cumhurbas¸kanı Recep Tayyip Erdogˆan'ın bas¸kanlıgˆında gec¸en yıl bugu¨n yani 23 Temmuz 2016'da toplanan Bakanlar Kurulu'nca ilk kararnameler c¸ıkarıldı. Hemen her karar s¸ok etkisi yarattı. Yılın son kararnamesi de 14 Temmuz 2017'de yayımlandı. Bo¨ylece bir yılda 26 o¨nemli kararname yu¨ru¨rlu¨gˆe konuldu. Ayda ortalama iki kez kararname c¸ıkarılıyor ama bu birden c¸ok konuyu ic¸eren kararname, devletin yapısını, kurumların is¸leyis¸ini de ko¨kten degˆis¸tiriyor. TBMM'ye go¨tu¨ru¨lmeden, KHK'yla devletin is¸leyis¸i, kurumları do¨nu¨s¸tu¨ru¨lu¨yor, degˆis¸tiriliyor.

OHAL mi beklenmiş

OHAL ilan edilis¸ nedenleri ve su¨resiyle de sınırlı olmayan, Anayasa Mahkemesi'nin verdigˆi yetkisizlik kararından sonra daha da o¨nemli hale gelen KHK'larla gerc¸ekles¸tirilen du¨zenlemelerden korkmamak elde degˆil. Kis¸isel, toplumsal yas¸amın tu¨m evrelerinden yargı, milli savunma, ic¸ gu¨venlik, kamu personeli, sosyal gu¨venlik, medya, Milli Egˆitim, belediye, ko¨y, ihale du¨zenini de kapsayan alanlarda, sayısı 256 adedi bulan (genel nitelikli) degˆis¸ik kanunlarda, bazıları mu¨kerrer olmak u¨zere “torba yasa” teknigˆiyle gerc¸ekles¸tirilmis¸ ek/degˆis¸iklik s¸eklindeki du¨zenlemeler go¨rmezden gelinemez. Aras¸tıran, sorus¸turan emekli Mu¨lkiye Mu¨fettis¸i Mahmut Esen'in saptamasına go¨re yapılan degˆis¸iklik mevzuat alanında 785 maddenin yeniden du¨zenlenmesinin yolunu ac¸tı. Bu ko¨klu¨ du¨zenlemeleri TBMM'ye getirmeden, KHK'yla c¸ıkarmak ic¸in sanki OHAL beklenmis¸! Bir sabah Resmi Gazete'yi inceledigˆinizde birc¸ok s¸eyin degˆis¸tigˆini o¨gˆreniyorsunuz. I·yi de, bunlar yapılırken kurum ve kurulus¸ların go¨ru¨s¸leri nic¸in alınmaz? O¨rnegˆin askerlerle ilgili bir dizi du¨zenleme yapılıyor, Genelkurmay Bas¸kanı ve kuvvet komutanları da bu degˆis¸ikligˆi Resmi Gazete'den ya da basından o¨gˆreniyor.

Sadece adı kaldı

Olagˆanu¨stu¨ Hal (OHAL) Yasası'na dayalı olarak c¸ıkarılan Kanun Hu¨kmu¨nde Kararname'yle, Yu¨ksek Askeri S¸u^ra'nın (YAS¸) yapısı da degˆis¸tirildi. Bir u¨st ru¨tbeye terfi edecek komutanların belirlenmesinde siyaset konus¸acak. Genelkurmay'ın s¸u^rayla ilgili sekretarya go¨revi de, son anda elinden alınıp Milli Savunma Bakanlıgˆı'na verildi. Yani Askeri S¸u^ra'nın sadece adı kaldı.

S¸u^ra'da, Genelkurmay Bas¸kanı'nın yanı sıra Kara, Deniz, Hava kuvvetleri komutanları bulunacak. Belirleyici olan, bilmedigˆi, tanımadıgˆı askeri siyasetc¸iler degˆerlendirecek. Bas¸bakan, bas¸bakan yardımcıları, Milli Savunma, Adalet, I·c¸is¸leri, Dıs¸is¸leri bakanları kimi isterse o terfi edecek. Her yıl 1-4 Agˆustos'ta YAS¸ toplantısı gerc¸ekles¸tiriliyordu. Milli Savunma, Adalet bakanları, bas¸bakan yardımcıları degˆis¸ti. S¸u^ra'ya kısa su¨re kala bunlar kimi tanıyacak da terfi ettirecek ya da emekliye sevk edecek? O yu¨zden, mu¨this¸ bir ihbar furyası ve torpil faaliyeti yu¨ru¨yor. Askeri, siyasetc¸i pes¸inde kos¸ar hale getirdiler.
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