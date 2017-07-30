Kısa yoldan general

Yeni kurmaylık sistemi ile uzaktan ve yüz yüze eğitimler için başvurabilecek personel kapsamı genişletildi.





Daha önce üsteğmenliğin son üç, yüzbaşılığının ilk üç yılında kurmaylık sınavlarına başvurmak olanaklı iken, yeni sistemde durum değiştirildi.





Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) kadrosundaki üsteğmen ile albay arasında bulunan rütbelerdeki personelin tamamı kurmaylık sınavlarına başvurabilecek. Değişiklikle 15 Temmuz sonrası yapılan kurmay subay kıyımıyla doğan açık kapatılmak isteniyor.





Düzenleme ile albaylık rütbesinde bulunanlara da kurmaylık yolu açılıyor.







Albay rütbesindeki subayların kurmay sınavını ve eğitimini tamamlamaları durumunda Yüksek Askeri Şûra’ya (YAŞ) kurmay albay olarak girme şansları da doğuyor. Sınavlarda ve eğitimlerde başarı gösteren albayların bu durumda alacakları ek iki yıllık kıdemle birlikte üç-dört yıl içinde general-amiral olabilme yolları da açılıyor. Darbe girişimi nedeniyle geçtiğimiz YAŞ’ta sınıftan subaylar yoğun olarak generalamiral yapılmıştı. Bu yıl yapılacak YAŞ’ta da benzer bir durumun oluşması bekleniyor. Ancak bu şekilde general-amiral olanlar en fazla tümgeneral- tümamiral rütbesine kadar yükselebiliyor. Sınıftan general- amiral olanların bu engelinin de böylece ortadan kaldırılabileceğine dikkat çekiliyor.