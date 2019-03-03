AKP'li vekil: Bize oy verirseniz, Allah mahşerde hesap sormaz

Gülpınar, AKP'li adaylara oy isterken, bunun Allah’ın emri olduğunu söyledi.





Gülpınar, “Allah sizden emaneti ehline vermenizi emrediyor, bu emir hepimiz için geçerli, sadece yöneticiler için değil, herkes için halk için de geçerlidir. Halk emaneti nasıl verir? Sandığın başına gider, oyunu atar ve emanetini verir. Allah size bir emanet veriyorsa, bunun hesabını soracak demektir. Vicdan rahatlığıyla size diyorum ki, yarın inşallah mahşerde Allah’ın karşısına çıktığınız zaman, o emaneti bize verdiğinizden dolayı, size inşallah hiçbir hesap sormayacak” dedi.

Vekil ayrıca Erdoğan'a destek olmanın imanın gereği olduğunu iddia etti.