Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti yorumu: Yadırgamamak lazım!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak mitingi dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulunurken 'beka sorunu' tartışmalarını değerlendirdi.





Hürriyet'ten Rifat Başaran'ın haberine göre, "Beklediği sonuçlar gelmediği için Erdoğan anketlerden rahatsız. 17 yıl ülkeyi yönetip sonra vatandaşları soğan kuyruğuna mecbur eden bir anlayış herhalde anketlerden olumlu bir sonuç beklemiyordur" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





"Anketlerde eridiğini, oy kaybettiğini görüyor. Vatandaşın artık beylik laflara ihtiyacı olmadığını görüyor. Vatandaşın karnı aç. Vatandaş işsiz. Çaresizlik görüyorsun vatandaşta. Sorun var, sorun çok derin. Anketlerin önüne olumsuz gitmesine Erdoğan'ın şaşırmaması lazım. Kendisi de büyük bir ihtimalle fark ediyordur çevresi de. Biz de görüyoruz zaten. MHP'ye de, İYİ Parti'ye de, bize de bir kayış var. Oy verenler, Türkiye'nin iyi yönetilmediğinden endişe duyanlar diğer partilere yöneliyorlar."





'KENTLİ MUHAFAZAKÂRLAR AKP'DEN KOPTU'





Kılıçdaroğlu, ‘Kentli muhafazakârlar' dediğimiz bir grup var. Bunlar kentte, huzur içinde yaşamak istiyorlar. Bu kentli muhafazakâr grup büyük ölçüde AKP'den kopmuş vaziyette. Onlar da bunu hissediyorlar, görüyorlar. Erdoğan da bu kesimi yanında tutmak istiyor. Ama bu kesim hem entelektüel birikim itibarıyla hem dünyayı sorgulama dünyaya bakma itibarıyla Erdoğan'dan çok farklı düşünüyor. En azından bu kentli muhafazakâr grubun bir güçlü demokrasi anlayışı var. Düşüncelerinin bir şekliyle ifade edilmesini istiyor. Şu anda kentli muhafazakâr demokrat diye tanımladığımız bu kesim bize yakın bir kesim. CHP'nin en azından samimi olarak demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü savunduğunu görüyor, kabul ediyorlar." ifadelerini kullandı.





'YADIRGAMAMAK LAZIM'





''AK Parti'nin içinde gelişmelerden ciddi rahatsızlık duyan bir kesim var. Milletvekillerinde de var, AK Parti'ye oy veren vatandaşlarda da var. Geniş bir kitle aldatıldığını düşünüyor: Oy verdik yoksullaştık. Bu milleti getirip soğan kuyruğuna muhtaç ettik. Birisinin bunun hesabını vermesi lazım. Bu hesap verilmeden siz vatandaşa ne diyeceksiniz. Doğal olarak bazı arayışlar olabilir. Gidişattan rahatsız olanlar daha farklı bir arayışı gerçekleştirmek için siyasal parti kurabilirler. Demokrasilerde bunu yadırgamamak lazım.''



