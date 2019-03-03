Yeni bir kaçırılma vak'ası daha... Evinin önünden kaçırılan Erkan Irmak nerede?

Son 3 haftada kaçırılma vak'alarında artış dikkati çekiyor. Tamamı Hizmet hareketine yakın kişiler olduğu belirtilen ve AKP güdümündeki istihbarat örgütü tarafından kaçırıldığı tahmin edilen kişilerin sonuncusu 43 yaşındaki öğretmen Erkan Irmak oldu.





17 Şubat 2019'dan beri haber alınamayan Irmak, en son 16 Şubat gece saat 23.10 da ailesinin oturduğu evden çıktı. Ümraniye İstiklal Mahallesi'ndeki evinin önünden kaçırılan öğretmen Erkan Irmak'ın o tarihten bu yana kayıp olduğu belirtiliyor.





HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tarafından açıklanan kaçırma hadisesiyle ilgili Irmak'ın son günlerde kaçırılan 5. kişi olduğuna vurgu yapıldı. Ne Emniyet ne de savcılık kaynaklarının bir açıklamada bulunduğu son kaçırılma olayıyla ilgili Gergerlioğlu şu paylaşımı yaptı.







