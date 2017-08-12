Samanyolu Haber /Gündem / 'En yakınındakiler Erdoğan’ı anlamıyor, sıradışı gelişmeler bizi bekliyor' /12 Ağustos 2017 16:34

'En yakınındakiler Erdoğan’ı anlamıyor, sıradışı gelişmeler bizi bekliyor'

AKP İstanbul milletvekili Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘anlaşılamadığını’ savunduğu yazısında, ‘sıradışı’ gelişmelerin yaşanacağını öne sürdü.

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‘Sıradışı gelişmeler bizi bekliyor’

Külünk, Diriliş Postası’ndaki ‘Erdoğan’ı anlamak’ başlıklı yazısında “Çok enteresan günler, çok enteresan aylar ve çok enteresan yıllar yaşadık. Sanırım aynı niteliğe sahip günler, aylar ve hatta yıllar yaşamaya da devam edeceğiz. Sıradışı gelişmeler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

‘Erdoğan’ı kimi zaman en yakınındakiler anlamıyor’

“Tavır ve fikriyatıyla sembol bir değer hâline gelerek âdeta bir kesişme noktası olan ‘Lider’, evet, ‘Recep Tayyip Erdoğan’ anlaşılıyor mu?” diye soran AKP’li vekil şöyle devam etti: “Üzgünüm! Erdoğan’ı Sokak anlıyor. Erdoğan’ı fabrikadaki emekçi anlıyor. Erdoğan’ı köyündeki çiftçi anlıyor. Erdoğan’ı Fatih Camii’ndeki Allah dostları anlıyor. Erdoğan’ı gönül erbabı anlıyor… Ama Erdoğan, onun fikriyatını eylem ve politikaya dönüştürecek etkin ve yetkin kurumlarca anlaşılmıyor. Kimi zaman en yakınındakiler anlamıyor. Peki, gerçekten de anlamıyorlar mı? Bir kısmı anlayamıyor, bir kısmıysa aklını emperyalizmin ortaklığına verdiği için anlamaz görünüyor. Erdoğan’ın, küresel sisteme karşı Türkiye’nin menfaatlerini maksimize eden duruşu işte bu cenahı panikletiyor, endişeye sevk ediyor.”
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