Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li isimden flaş iddia: Davutoğlu, Erdoğan'ın teklifini reddetti /03 Haziran 2019 16:02

AKP'li isimden flaş iddia: Davutoğlu, Erdoğan'ın teklifini reddetti

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teklifini kabul etmediği iddia edildi.

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Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun oluşturulması kararlaştırılmıştı.

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ömer Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için teklifte bulunduğunu fakat teklifin kabul görmediğini kaydetti.

Ömer Turan şu ifadeleri kullandı:

Ahmet Davutoğlu'na yüksek istişare kurulu üyeliği teklif edildigi Ahmet Davutoğlu'nun bunu kabul etmediği, yeni Parti kurma kararı aldıgı söyleniyor. Bakalım neler olacak. Bekleyip görelim.


Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu'nun yeni bir parti kuracağı iddia edilirken söz konusu iddiaların yalanlanmaması dikkat çekiyor.
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