AKP'li isimden flaş iddia: Davutoğlu, Erdoğan'ın teklifini reddetti

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'nun oluşturulması kararlaştırılmıştı.





AKP'ye yakınlığıyla bilinen Ömer Turan, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu'na ilişkin çok konuşulacak bir iddiayı ortaya attı. Sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşımda bulunan Turan, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ahmet Davutoğlu'na Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği için teklifte bulunduğunu fakat teklifin kabul görmediğini kaydetti.





Ömer Turan şu ifadeleri kullandı:





Ahmet Davutoğlu'na yüksek istişare kurulu üyeliği teklif edildigi Ahmet Davutoğlu'nun bunu kabul etmediği, yeni Parti kurma kararı aldıgı söyleniyor. Bakalım neler olacak. Bekleyip görelim.