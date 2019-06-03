MHP Genel Merkezi'nden kapatma kararı çıktı

Saldırıyla ilgili MHP il yöneticileri gözaltına alındı.







Uşak’ın Eşme ilçesinde, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Burçin Kayhan Yücesoy, silahla vurularak yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan MHP İl Başkanı Ayhan K., Başkan Yardımcısı Süleyman K., İl Yöneticisi Cevat G. ve MHP'den Uşak Belediye Başkan Adayı olan ancak seçilemeyen Muhammet Fatih E. sorgularının ardından serbest bırakıldı.





Yaşanan olayın ardından MHP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Uşak ili Eşme İlçesinde meydana gelen olay nedeniyle Eşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonuçlanıncaya kadar Milliyetçi Hareket Partisi Uşak, Eşme İlçe Başkanlığının kapatılmasına karar verilmiştir. Uşak İl Başkanlığının olayla ilgili rolü genel merkezimiz tarafından incelemeye alınmıştır" ifadeleri yer aldı.