Kıbrıs Savunma Bakanı'ndan Türkiye'ye barışı baltalama suçlaması

Kıbrıslı Bakan Angelidis, Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır ekonomik bölgesini ihlal ederek Kıbrıs konusundaki gerçek niyetini ortaya koyduğunu söyledi ve "Hükümetimiz, Avrupa Birliği ve diğer dost ülkelerle beraber Türkiye'nin Kıbrıs sularındaki yasa dışı eylemlerini kınadı. Türkiye'nin ihlalleri, daha geniş Doğu Akdeniz bölgesi perspektifini tehlike atıyor ve bölge ülkelerinin güvenlik, refah ve gelişimini baltalıyor" ifadesinde bulundu.







Bölge ülkelerinin işbirliği içinde olması gerektiğini vurgulayan Angelidis, “Kıbrıs, tüm anlaşmazlıklarımızın üzerinde olmalı' dedi.







Türkiye ile Kıbrıs arasında Akdeniz'de doğal gaz arama faaliyetleri ve yeraltı kaynakları paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşanıyor. İki ülke arasında gerilim artarken Türk Silahlı Kuvvetleri mayıs ayında 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ile Karadeniz, Ege ve Akdeniz'i kapsayan Denizkurdu-2019 tatbikatını başlatmıştı.