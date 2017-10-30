AKP'li belediyelerden milyonluk ‘yolsuzluk' iddiaları

Gaziosmanpaşa Belediyesi Sayıştay raporuna takıldı. Sayıştay, İller Bankası tarafından kuruma gönderilen genel bütçe vergi gelirleri payında İSKİ’ye aktarılan tutarın hatalı olduğunu tespit etti. Buna göre belediyeye 2016 yılında 1 milyon 435 bin 799 TL eksik tutar yattı. Belediye, Sayıştay tespit edene kadar eksik tutarın farkına bile varmadı. Sayıştay belediyenin eksik tutara itiraz etmemesine de dikkat çekti. Belediye cevabında eksik yatırılan tutarın tahsili için İSKİ ve İller Bankası’na gerekli yazışmaları yapacağını belirtti.





Sayıştay Başkanlığı 2016 yılı denetim raporunu açıkladı. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne ilişkin hazırladığı 106 sayfalık denetim raporunda “Denetim görüşünü etkilemeyen tespit ve değerlendirmeler” bölümünde yer alan “Bulgu 11” dikkat çekiyor. “Genel bütçe Vergi Gelirlerinden Gönderilen Payın Hatalı Hesaplanması Sonucu Kurumun Gelir Kaybına Uğraması” başlıklı bölümde İSKİ’ye aktarılan hatalı tutar anlatılıyor. Buna göre İller Bankası tarafından belediyeye gönderilen genel bütçe vergi gelirleri payında kesilen ve İSKİ’ye aktarılan tutar hatalı. Gaziosmanpaşa Belediyesi’ne 2016 yılında 1 milyon 435 bin 799 TL eksik genel bütçe vergi geliri payı gönderildi. Belediye Sayıştay’a verdiği cevapta “Hesaplamalarla ilgili belirtilen fazla kesilen tutarın tahsili çalışmaları için İSKİ ve İller Bankası ile gerekli yazışmalar yapılacaktır” ifadelerini kullandı. Belediyenin gelir kaybına uğratıldığına dikkat çekilen bölümde belediyenin tutara herhangi bir itirazda bulunmamasına da vurgu yapıldı.





Adrese teslim ihale





Aynı bölümün “Bulgu 2” kısmında ise ihalelerin rekabeti engelleyecek şekilde yapıldığı tespit edildi. Belediye tarafından 13 Nisan 2015 tarihinde yapılan “01.05.2015-30.04.2018 Dönemi Çöp Toplama Nakli ve Genel Temizlik Hizmet Alımı” işine ait ihalede fırsat eşitliği yaratılmadığı ve kaynakların verimli kullanılmadığına vurgu yapıldı. Raporda belediyenin yaptığı ihale için 4 şirketin teklif verdiği ancak teknik şartnamede istenilen yol süpürme aracı hakkında “yaklaşık 1 sayfalık özellikleri yazılarak neredeyse doğrudan doğruya belli bir markaya gönderme” yapıldığına dikkat çekildi. Raporda 3 firmanın talep edilen özellikleri taşımadığından değerlendirme dışı bırakıldığı anlatılarak “diğer teklif sahiplerine göre çok daha yüksek fiyatla ihale edilmesine neden olduğu” ifade edildi. Belediye cevabında herhangi bir marka ve model belirtilmediğini, teknik özelliklerine göre en verimli çalışacak araçların tespit edildiğini söyledi.





6 milyon kayıt dışı





Raporun “Denetim Görüşünün Dayanakları” bölümünde yer alan “Bazı banka hesaplarının mali tablolarda yer almaması” kısmında da belediye adına bankalarda açılan ve işlem gören 22 adet banka hesabının belediye muhasebe kayıtlarında yer almadığı tespit edildi. Bankalarda bulunan tutar ile muhasebe kayıtlarının örtüşmediği belirtilen raporda, toplam 6 milyon 91 bin 906 TL’nin banka hesaplarında bulunmasına rağmen muhasebe kayıtlarında yer almadığı vurgulandı. Belediye Sayıştay’a verdiği cevapta, bazı hesapların Dönüşüm Projeleri kira hesapları olduğunu ve bu hesapların bütçe hesaplarından ayrı tutulduğunu söyledi. Bazı hesapların da kullanılmadığını ifade eden belediye hesaplar arasındaki tutarsızlıkların düzeltileceğini anlattı.





Gaziantep’te de 104 milyon unutulmuş!





Sayıştay, hem AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin hem de belediyenin en önemli şirketi Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (GASKİ) İller Bankası’ndan aldıkları proje kredilerini bütçe hesaplarında göstermediğini belirledi.





İki kurumu 2016 yılını denetleyen Sayıştay, “hatalı işlemler sonucunda toplam 104 milyon TL”nin eksik gösterildiğini tespit etti. Belediye, Sayıştay’a “hatalı işlemlerin düzeltildiği, bundan sonra gerekli dikkatin gösterilmesine devam edileceği” yanıtını verdi.





Sayıştay’ın belediye ile ilgili raporunda, “İller Bankası’ndan Proje Kredisi Alınarak Yapılan İşlerin Bütçe Hesaplarında Gösterilmemesi” başlığı altında yer alan bölümde şu tespit yapıldı:





“İdare (belediye) tarafından İller Bankası’ndan proje kredisi alınarak yapılan işlerin muhasebeleştirilmesinde bütçe hesaplarının kullanılmadığı anlaşılmıştır. Bu hatalı işlem sonucunda 2016 yılı bütçe kesin hesabında yer alan bütçe giderlerinin eksik görünmesine ve aynı zamanda bütçe uygulama sonuçları tablosunda yer alan gerçekleşen giderin 33.042.744,85-TL eksik gözükmesine neden olunmuştur.”





Belediye, tespit üzerine Sayıştay’a, “Bulgu doğrultusunda hatalı işlemler düzeltilmiştir. Bundan böyle İller Bankası payları muhasebeleştirilirken gerekli özen ve dikkatin gösterilmesine devam edilecektir” yanıtını verdi.





Sayıştay, GASKİ’de de aynı unutkanlığın yaşandığını tespit etti. Bu kez rakam “70 milyon 774 bin TL”ydi. GASKİ’nin yanıtı Sayıştay raporuna şöyle yansıdı: “Kurum olarak İller Bankası’ndan proje kredisi alınarak yapılan işler 2017 yılı içerisinde bütçe hesaplarında gösterilmeye başlanmıştır.”