AKP işi şansa bırakmıyor! Seçime yeni YSK üyeleri ve başkanla gidilecek

Sözcü Yazarı Saygı Öztürk, “2019, Türkiye’nin “seçim yılı” olacak. Yerel seçimler, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleştirilecek. Seçimleri yapacak YSK da, seçimlere önemli değişiklikle girecek. YSK Başkanı Sadi Güven’le birlikte Yargıtay’dan gelen üyelerden Faruk Kaymak ve Nilgün Hacımahmutoğlu, Danıştay’dan seçilen İlhan Hanağası, Zeki Yiğit ve Nakiddin Buğday’ın da YSK’daki görev süresi 23 Ocak 2019’da doluyor.” dedi. Öztür yeni başkanlık için en kuvvetli adayın Eski Adalet Bakanı Müsteşarı Kenan İpek olduğunu söyledi.





Saygı Öztürk köşesinden şunları yazdı: “Bakan değişikliğinden sonra Kenan İpek, müsteşarlık görevinden ayrıldı, hemen Yargıtay Üyeliği’ne seçildi. Şimdi yargı camiasında, “Kenan İpek, özellikle Yargıtay’a gönderildi. Çünkü, 23 Ocak 2019’da YSK Başkanı Sadi Güven’in görev süresi doluyor. Yerine Cumhurbaşkanı’nın çok güvendiği birisinin atanması gerekiyor. Bu da Kenan İpek’tir” deniliyor. İpek, Yargıtay üyesi yapıldıktan sonra YSK üyeliğine seçilecek, orada da muhtemelen başkan yapılacak. Beklenti ve yargı kulisleri böyle… 2 bin civarında çalışanı olmasına rağmen hâlâ Teşkilat Kanunu bulunmayan YSK’nın Teşkilat Kanun Taslağı’nda sürprizler yer alacak mı, onu da büyük bir gizlilik içinde çalışması yapılan tasarının TBMM’ye gönderilmesinden sonra öğrenebileceğiz.”