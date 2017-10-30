AKP’nin mega projeleri bütçeyi vuracak

CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, hesapsızca ihale edilen mega projelerin bütçeye büyük yük getirmeye başladığını söyledi.





Erdoğdu, “mega projelerin garanti yükleri”ne ilişkin basın açıklaması yaptı. Ulaştırma projelerine verilen garantiler için 3.6 milyar, şehir hastanelerine verilen garantiler için ise 2.6 milyar olmak üzere 2018 bütçesinde 6.2 milyar liralık ödenek ayrıldığını söyleyen Erdoğdu,





“Önümüzdeki yıllarda, yap-işletdevret modeli ile yaptırılan ve halkın cebinden kuruş çıkmadan yaptırıldığı söylenen projeler hizmete girdikçe ödenecek garanti rakamları katlanarak büyüyecek. Hepsi de dövize endeksli olduğu için bu ödemeler önümüzdeki yıllarda bütçeye daha da büyük yükler getirecek” uyarısında bulundu.





İhalesi yapılan 31 şehir hastanesinden sadece Adana, Mersin, Yozgat ve Isparta’nın hizmete girdiğine dikkat çeken Erdoğdu, 2018’de kaç hastanenin daha hizmete gireceği konusunu Türk Tabipleri Birliği (TTB) dahil kimsenin bilemediğini söyledi. Erdoğdu, “Dolayısıyla 2.6 milyar TL’lik hastane garanti ödemesinin sadece 4 hastane için mi olacağı konusu da belirsiz” dedi.





Erdoğdu şunları söyledi: “Bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda yüklenici firmaya 2018’de yapılması planlanan garanti ödemesi ayrı ayrı 29 Bakanlık, Genel Müdürlük, Müsteşarlık ve Başkanlığın 1 yıllık bütçesinden daha büyük. 2018’de mega projelere ödenecek garanti tutarı 5 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, 5 TBMM, 4 Başbakanlık, 3 Kalkınma Bakanlığı, 3 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 3 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2 Dışişleri Bakanlığı ve 1 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine denk. Bu para AKP’nin rant projelerine daha ilk yılda aktaracağı tutar. AKP bu türden projeleri sanal büyüme tahminleri üzerine inşa ettiğinden ödenecek garanti rakamları da önümüzdeki yıllarda bütçeye çok daha büyük yükler getirecek. Zira gelir garantilerinde kamu yararı yerine yüklenici menfaati göz önünde tutuldu. Hayali büyüme senaryolarıyla köprüden, otoyoldan veya tünelden geçecek araç sayısı gerçeğin çok üzerinde gösterilerek, garantiler olması gerekenden çok yüksek verildi.”