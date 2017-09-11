Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Belediye 150 yıllık mezarlığı tarla diye sattı /11 Eylül 2017 15:05

AKP'li Belediye 150 yıllık mezarlığı tarla diye sattı

Sakarya’nın Pamukova Belediyesi tarafından mahalle mezarlığının satılmasına vatandaşlar tepki gösterdi. Özbek Mahallesi sakinleri 150 yıldır mezarlık olarak kullandıkları ve dedelerinin mahalleye bağışladığı mezarlığın satıldığını öğrenince isyan etti. İbrahim Solak, "Dedemin mezarının satılmasını kabullenemem" dedi.

SHABER3.COM

Pamukova Belediyesi, Pamukova Özbek Mahallesi’nde 104 parsel numaralı 150 yıllık 3 bin 400 metrekare alana sahip mezarlık ve mezarlığın yanında bulunan 107 parsel numaralı 1000 metrekarelik mezarlık alanını tapu kayıtlarında tarla olarak görününce, bir firmaya ve bir şahsa tarla olarak sattı.

Pamukova Belediyesi, Pamukova Özbek Mahallesi’nde 104 parsel numaralı 150 yıllık 3 bin 400 metrekare alana sahip mezarlık ve mezarlığın yanında bulunan 107 parsel numaralı 1000 metrekarelik mezarlık alanını tapu kayıtlarında tarla olarak görününce, bir firmaya ve bir şahsa tarla olarak sattı.

Özbek Mahallesi sakinleri 150 yıldır mezarlık olarak kullandıkları ve dedelerinin mahalleye bağışladığı mezarlığın belediye tarafından satıldığını öğrenince isyan etti. Özbek Mahallesi sakinlerinden İbrahim Solak, Pamukova Belediyesi Başkanı Cevat Keser’in kendisine yanlışlıkla belediye mezarlığının satıldığını söylediğini iddia ederek,"Biz bunu kabullenemiyoruz. Biz belediyemize güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Dedelerimizin camiye bağışladığı yerleri belediyemizin üzerine geçirdiler bunu kabullendik. Ama mezarlıklarımızın satılmasını kabullenemeyiz. Dedemin mezarının satılmasını kabullenemem" dedi.
<< Önceki Haber AKP'li Belediye 150 yıllık mezarlığı tarla diye sattı Sonraki Haber >>

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Haftanın Bamteli: Baharın Vakti ve sabr-ı cemil

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

Perinçekçi şarlatandan diri diri yakma teklifi

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

AKP Muğla İl Kongresi'nde gerginlik

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

İlahiyatçı Arvas: Küfrün takiyyesi irtica kelimesiydi, nifakın ki FETÖ'dür

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Erdoğan Çağlayan'a tutuklama çıkınca fikrini değiştirdi!

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Meksika'da 8 şiddetinde deprem

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Hocaefendi'den Arakanlı müslümanlarla ilgili mesaj

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Romanya'da devlet okulları Lumina Okulları'nı örnek alıyor

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Eşim duyan kulağım olsun, çocuklarımın ona ihtiyacı var...

Cezaevlerindeki işkencenin özeti

Cezaevlerindeki işkencenin özeti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:15:03