Samanyolu Haber /Gündem / İki Alman vatandaşı daha Türkiye'de gözaltına alındı /11 Eylül 2017 14:30

İki Alman vatandaşı daha Türkiye'de gözaltına alındı

Almanya Dışişleri: Türkiye'de bu hafta sonu bir Alman çift daha gözaltına alındı

SHABER3.COM

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schaefer, hafta sonu Türkiye'de Almanya vatandaşı bir çiftin daha gözaltına alındığını açıkladı.

Schaefer, 2  Almanya vatandaşının bu hafta sonu İstanbul'da gözaltına alındığını, birinin hâlâ gözaltında tutulduğunu, diğerinin ise ülkeden ayrılmama şartı ile serbest bırakıldığını söyledi.

"Türkiye'ye gitmeyi düşünen herkesin başına gelebilir"

Gözaltılarla ilgili kendilerine resmi bilgi verilmediğini belirten Schaefer, Türk yetkililerin 'gelişigüzel gözaltılarının',  şiddetli endişelere neden olduğunu belirtti.

"Tek istekleri Türkiye'de tatil yapmak olan çok sayıda Almanya vatandaşı için kâbus devam ediyor" ifadelerini kullanan sözcü, "Bu, Türkiye'ye gitmeyi düşünen herkesin başına gelebilir. Tehlikede olmadığını düşünen biri, bir anda kendini Türk hapishanesinde bulabilir" dedi.

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