Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Başkan kendisini eleştiren AKP'liye ambulans göndermedi /27 Nisan 2017 09:11

AKP'li Başkan kendisini eleştiren AKP'liye ambulans göndermedi

Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, sosyal medyaya kendisini eleştiren AKP üyesi vatandaşın Farabi Hastanesi’nde yatan diyaliz hastası annesi için istenen ambulansı vermedi.

SHABER3.COM

Yerel Günaydın Kocaeli gazetesinin haberine göre, olay İbrahim Uzun adlı vatandaşın bu olayı sosyal medya hesabından duyurmasıyla ortaya çıktı. AKP üyesi olan ve sosyal medya hesabında "RTE’nin davası için vatandaşlık görevini yerine getiren, anti Kemalist-analist-muhafazakar demokrat" ibaresini yazan Uzun, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın telefonda "Ben eleştirenlere kamu hizmeti vermem" dediğini yazdı.
 
Günaydın Kocaeli'ye konuşan İbrahim Uzun olayı doğruladı ve sosyal medya hesabında yazdıklarının birebir doğru olduğunu ifade etti.
 
Uzun, Facebook hesabında şunları paylaştı:
 
"Babam, hastanede yatan, durumu ciddiyet arzeden, hastane değişmesi gereken annem için Kocaeli-Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak' tan şahsi cep telefonunu arayarak ambulans istiyor, verilen cevaplar benim üzerimden...
Kendisinden duymak için, aradım...
'Babam sizden ambulans talep etmiş, Babama söylediklerinizi bana da söyler misiniz?'
'Ambulanslarımız, hasta nakil aracıdır, ölümcül vakalara uygun değildir..'
'Konu bu değil başkanım, konuşmanızda benim ismimin geçtiği bölümleri soruyorum, bu ambulans İbrahim Uzun' dan dolayı mı verilmedi ve sebep..?'
'Sen konuyu sosyal medya paylaşımlarına bak anlarsın..'
'Bakın, konu benim sizi eleştirmem ise beni dava edin, konu bu değil, konu benim kamu hizmeti almam meselesi..'
'Edepsizlik yapma, sana kamu hizmeti vereni alçakça edepsizce eleştirdiğin müddetçe sana kamu hizmeti vermiyorum, hadi yürü git işine...'
dıt dıt dıt dıt dıt dıt dıt.........

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