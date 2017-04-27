AP Türkiye Raportörü Piri'den çok önemli çıkış

Türkiye’nin referandumda ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliğinin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, mevcut hükümetle entegrasyon görüşmelerinin sürdürülmesinin anlamının kalmadığını belirten Piri, “Eğer değişiklikler üzerinde oynanmadan uygulandığı takdirde AB üyelik müzakerelerini resmen askıya almalı” dedi.

Kabul edilen yeni anayasayı ‘otoriter’ diye niteleyen Piri, görüşmelerin askıya alınmasının koşulu olarak da anayasanın yürürlüğe girmesi gerektiğinin altını çizdi.

‘Hükümet kriterleri yerine getirmek istemiyor’

Erdoğan’ın yeni yetkilerini hızla kullanmaya başlayacağını düşündüğünü belirten Piri, görüşmelerin sonlandırılmaktan ziyade askıya alınmasının daha iyi olduğunu söyledi: “Türkiye aday ülke olarak kalmalı ama hükümetle müzakereleri sürdürüyoruz. Son iki yılda hükümetin kriterleri yerine getirmek istemediği ortaya çıktı.”





Cuma günü gerçekleşecek AB dışişleri bakanları toplantısında Türkiye’nin kriterleri ne derece yerine getirdiğinin yöneticilere sorulmasını beklediğini dile getiren Piri, bu temelde AB liderlerinin haziran ayında daha net karar alabileceğini söyledi.





AKPM’de, bugün, 113 kabul oyuna karşılık 45 retle Türkiye’nin 13 yıl sonra yeniden siyasi denetim sürecine alınması kararlaştırılmıştı.