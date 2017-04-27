Samanyolu Haber /Gündem / 'MHP 3 bakanlık alıp AKP'ye katılacak' /27 Nisan 2017 10:19

'MHP 3 bakanlık alıp AKP'ye katılacak'

AKP ile MHP’nin koalisyon yapacağı ve MHP’ye 3 bakanlık verileceği iddia edildi

SHABER3.COM

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında referandumdan sonra ilk kez gerçekleşen görüşmede koalisyonun da masada olduğunu iddia etti. Gazetenin birinci sayfasından gördüğü haberde "AKP, 2019'daki seçime kadar gücünü korumak için MHP ile koalisyon yapacak. 3 bakanlık verecek" ifadesi kullanıldı.  

Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberi şöyle:

Kulislerde konuşulana göre plan şöyle işleyecek: Erdoğan bu ay sonunda AKP'ye üye olacak. Mayıs sonunda olağanüstü kongreyle başkan seçilecek...

Kabine değişikliğiye MHP'ye 3 bakanlık verilerek, erken seçimin önü kapanacak. 317 vekili AKP'ye, 36 vekili olan MHP katılacak. Oylar sağda konsolide edilecek...
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