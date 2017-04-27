'MHP 3 bakanlık alıp AKP'ye katılacak'

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında referandumdan sonra ilk kez gerçekleşen görüşmede koalisyonun da masada olduğunu iddia etti. Gazetenin birinci sayfasından gördüğü haberde "AKP, 2019'daki seçime kadar gücünü korumak için MHP ile koalisyon yapacak. 3 bakanlık verecek" ifadesi kullanıldı.





Sözcü gazetesinden Emin Özgönül'ün haberi şöyle:





Kulislerde konuşulana göre plan şöyle işleyecek: Erdoğan bu ay sonunda AKP'ye üye olacak. Mayıs sonunda olağanüstü kongreyle başkan seçilecek...





Kabine değişikliğiye MHP'ye 3 bakanlık verilerek, erken seçimin önü kapanacak. 317 vekili AKP'ye, 36 vekili olan MHP katılacak. Oylar sağda konsolide edilecek...