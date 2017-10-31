Diyanet, Dışişleri ve TSK'ya operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım kapsamında, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.







Jandarma ekiplerinin, İzmir, Bitlis, İstanbul, Van, Uşak, Manisa, Denizli ve Afyon’da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.





İfadeleri alınmak üzere karakola götürülen şüphelilerden birinin meslekten ihraç edilen üsteğmen ve halen görevde olan iki astsubay ile biri Dışişleri Bakanlığı, biri Diyanet İşleri Başkanlığı, birinin ise Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu’nda görevli personel olduğu belirtildi.







