AKP'li bakanlar: İncirlik'i ABD'ye kapatalım

"İncirlik'i ABD'ye kapatalım"





Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan 2017’nin ilk Bakanlar Kurulu’nda İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılmasını gündeme geldiğini yazdı.

‘DAYAN TÜRKİYE’ DURUMU





Bakanlar Kurulu'nda ağırlıklı olarak terör olaylarının değerlendirildiği ifade eden Selvi AKP'li yetkililerin ABD'nin yeni başkanı Trump'tan ümitli olduklarını söylüyor:





"Bakanlar Kurulu’nda ABD’ye yönelik eleştirilerle birlikte Trump’a yönelik umutlar da ifade ediliyor. Trump’ın, terörle mücadele konusunda farklı hareket edeceğine dair düşünceler dile getirilmiş. Trump yönetiminden olumlu yönde beklentiler ifade edilmiş. Obama yönetiminde ABD’nin Ortadoğu’daki geleneksel müttefiklerine bir süredir sırtını döndüğünün altı çizilmiş. ABD’nin Ortadoğu’da Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail’le değil; İran, BAE ile işbirliği yaptığının altı çizilmiş. Bunun Trump döneminde devam etmeyeceğine ilişkin düşünceler dile getirilmiş. Trump’ın, “Dayan İsrail” sözlerinin bunun işareti olduğu üzerinde durulmuş. Bir anlamda, “Dayan Türkiye” durumu."







Hürriyet yazarı İncirlik konusunda da çok önemli bir iddiayı köşesine taşıdı. İddiaya göre AKP'li bazı bakanlar Türkiye'deki terör olaylarının arkasında ABD'yi görüyor ve bu nedenle İncirlik üssünün kapatılmasını istiyor:





‘BİZ DE İNCİRLİK’İ KAPATALIM’





Bir de İncirlik konusu var. Bakanlar Kurulu’nda tartışmaya açılan bir konu değil. Ancak bazı bakanlar, terör olaylarının İncirlik Üssü’nün ABD’ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde. “O zaman bizde İncirlik Üssü’nü kapatalım” düşüncesini dile getiriyorlar...





Elde hiç bir delil olmadan 15 Temmuz'u ve bütün okların AKP bağlantılarına işaret ettiği El Nusra'nın Rus elçi suikastini Cemaat'i yıkmaya çalışan yandaş yazar AKP'yi de Türkiye'de yaşanan terör olaylarının baş sorumlusu gösterdi:





İncirlik Üssü, ABD’nin öncülüğündeki DAEŞ’le mücadele koalisyonuna 22 Temmuz 2015 tarihinde açıldı ama müzakereler 6 ay önceden başlamıştı. İncirlik Üssü’nün açılmasıyla eşzamanlı olarak 20 Temmuz 2015’ten itibaren PKK, DAEŞ ve DHKP-C Türkiye’ye karşı saldırıya geçti. PKK şehir savaşlarını başlatıp, F... 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Son dönemde ise PKK Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını, F... büyükelçi suikastını, DAEŞ Reina saldırısını gerçekleştirdi.

90’lı yıllarda Çekiç Güç’ün üssü İncirlik’ti. ABD, Çekiç Güç’le PKK’yı besledi. İncirlik, DAEŞ’le mücadele koalisyonuna açıldı. Bu kez de terör örgütleri Türkiye’ye karşı harekete geçirildi. Suriye ve İncirlik üzerinden kaos planı sahneye koyuldu.





Türkiye, Trump’la ilgili büyük bir beklenti içinde. Trump’ın tavrı görülmeden İncirlik’in gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum.