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Katliamı gerçekleştiren IŞİD'li teröristin kimliği belirlendi
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Katliamı gerçekleştiren IŞİD'li teröristin kimliği belirlendi
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04 Ocak 2017 10:16
Katliamı gerçekleştiren IŞİD'li teröristin kimliği belirlendi
İstanbul’da ünlü gece kulübü Reina’daki katliamı gerçekleştiren teröristin kimliği belirlendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Reina katliamını gerçekleştiren teröristin kimliğinin belirlendiğini söyledi.
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