Samanyolu Haber /Gündem / Mafya usulü yargı: O... çocuğu enişten nerede? /04 Ocak 2017 09:33

Mafya usulü yargı: O... çocuğu enişten nerede?

15 Temmuz sonrası başlayan mafya usulü gözaltı ve tutuklamalar Aksaray ilinde akıl almaz bir boyuta taşındı. Hayati tehlikesi olan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesini raporlara rağmen gözaltına aldırıp zorla Urfa’dan Aksaray’a getirten savcı, yakınlarına da küfür ve tehdit yağdırdı.

Mahmut Tanal'dan küvezdeki bebeğin sezeryanla doğum yapmış annesinin gözaltına alınmasına tepki

MAFYA USULÜ YARGI!

Aksaray savcısı Ayhan Demir'in soruşturma adı altında işkence suçu işlediği iddia ediliyor.

Daha önce Aksaray’da bir özel okulda öğretmenlik yapan Ş.A. isimli öğretmen Aksaray savcısı Ayhan Demir’in talimatıyla Urfa’da gözaltına alındı. 

Genç kadın 1 hafta önce doğum yaptığını ve bebeğinin hayatini tehlikesi olduğunu raporlarla ispat etti.

Ancak küvezdeki bebeğini emzirmeye giderken yolda alıkondu.

BEBEĞE VE ANNEYE BİR ŞEY OLURSA SORUMLU KİM?
 
Hastane yetkilileri de kadının ameliyatlı olduğunu, erken doğum yaptığı için bebeğin 1.8 kg ağırlığında olduğunu ve mutlak surette beslenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Ş.A.’nın yolculuk yapamayacağına dair sağlık raporu da vardı. 

Hem küvezdeki bebeği hem de kendi sağlık durumu sebebiyle Urfa terör polislerine raporlarını gösterdi. 

Terör polisleri Aksaray Savcısı Ayhan Demir’le irtibata geçerek raporları olduğunu ve yolculuk yapamayacağını söyledi. 

Ancak Savcı Ayhan Demir, öğretmen Ş.A.’yı 10 saat süreyle nezarette alıkoyduktan sonra, hayati tehlikesi olan bebeği hiçe sayarak zorla Aksaray’a getirtti.  

SAVCIDAN RAPORLARI GETİREN YAKINLARA HAKARET VE TEHDİT

Mafya usulü yargıda işkence Aksaray'da tehdit ve küfre dönüştü.

İddiaya göre çantası dahi alınmadan Aksaray'a getirilen Ş.A'nın yakınları neler olduğunu öğrenmek için savcı Demir'in yanına gitti.

Belgelerle annenin ve bebeğin sağlık durumunun hayati önem arz ettiğini anlatmak istediler.

Ancak aldıkları cevap karşısında şok oldular.

Yakınlarının anlatımına göre savcı kadın öğretmenin kardeşine ağza alınmayacak küfürler etti ve eniştesini kastederek "Nerede o o... çocuğu, onu yakalarsam kötü yapacağım" ifadelerini kullandı. 

Öğretmenin kardeşinin ise gözaltına almak istedi, ancak GBT'sine bakıp serbest bıraktı.

Ş.A'nın ailesi durumu AİHM ve uluslarararası kurumlara taşımaya hazırlanıyor. 

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