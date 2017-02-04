AKP'li Bakana cesaret geldi, Berat Albayrak'ın abisini eleştirdi!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlilik programlarına ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Kaya, TV'lerde yayımlanan evlilik programlarıyla ilgili soruya programların aile değerlerine zarar verdiği cevabını verdi.





Tayyip Erdoğan'ın damadı Enerji Bakanı Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'ın yönettiği ATV'nin adını anmadan üstü kapalı biçimde eleştirmeye cesaret eden Bakan Kaya'nın açıklaması, Sabah grubu ile iyi geçinemeyen Yeni Şafak'ta geniş yer buldu...





Bu programlara ilişkin bakanlığa çok fazla şikayet geldiğini belirten Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı, "Aile değerlerine zarar veriyor' diye şikayetler geliyor. 'Ceza verilsin', 'kaldırılsın' diyorlar. Bu konuda kamuoyu baskısı oluşmalı. ABD'de sivil toplum kuruluşları var, onları baskı oluşturuyor. Bizde de bunlar olmalı. Ben cezadan yana değilim, toplum değerleri doğrultusunda TV yöneticilerinin de bunu görerek gerekeni yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yaptırımlar olmalı ama ceza değil" diye konuştu.





CNN Türk'ün haberine göre; Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, bu konuda TV yöneticileriyle bir araya geleceğini de söyledi.





Çocuk yaşta yapılan evlilikler ve çocuklara yönelik cinsel istismarı "toplumun kanayan yarası" olarak niteleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, bu konuyu eğitim ile aşabileceklerini belirtti.





ATV'de ekrana gelen ve alanında en çok reytingi alan "Esra Erol'da" isimli program için sunucu aylık 1.1 milyon TL alıyor. En son geçen yıl açıklanan bu ücrete göre Esra Erol her gün ekrana gelen programdan günlük 50 bin TL kazanıyor. Kanala sağladığı reklam geliri oldukça yüksek olduğu için Sabah-ATV Grubu bu programı yayından kaldırmayı düşünmüyor...











