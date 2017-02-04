Trump'a bir tepki de Angelina Jolie'den





Ünlü oyuncu ve insan hakları savunucusu Angelina Jolie, ABD başkanı Donald Trump’ın Amerika’ya 7 Müslüman ülkeden yolculukları yasaklayan kararının savunmasız mültecileri yaralayacağını ve radikalliği körükleyebileceğini söyledi.





Daha önce Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği için özel elçilik yapan Jolie, direkt olarak Trump’a işaret etmeden, New York Times’ta “din üzerinden yapılan ayrımcılık ateşle oynamaktır” dedi.





Tamamı yabancı topraklardan evlâtlık olan altı çocuğa annelik yapan ve Oskar ödüllü oyuncu Jolie, çocuklarının Amerikan vatandaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi. Jolie, ülkenin güvenliği için gerekenlerin “korkulara değil gerçeklere dayanır” bir şekilde yapılması gerektiğine inandığını söyledi.





Yasaksız da güvenli olur





Jolie, New York Times için kaleme aldığı makalede “Ben aynı zamanda, sığınmak için gerekli özelliklere sahip mülteci çocukların kendi dâvâlarını merhametli Amerika’ya karşı her zaman savunabilme şanslarının olacağını bilmek istiyorum. Ve biz ülkenin bütün vatandaşlarının -hatta bebeklerin bile- ülkemizi ziyaret etmelerinin güvenlik açısından problemli olduğunu belirtip üstünü çizmeden de Amerika’nın güvenliğini yönetebiliriz” dedi. Trump’ın geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren kararnamesi İran, Irak, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen vatandaşlarının ülkeye 90 günlüğüne girmesini engelliyor. Mülteci kabulleri 120 günlüğüne askıya alınırken, Suriyeli mültecilerin kabulü ise süresiz olarak yasaklandı.





Müslüman karşıtlığı radikalliği körükler





Trump’ın bu hareketi sadece Müslüman ülkeleri şaşırtmayıp, Almanya ve İngiltere gibi dost ülkeleri ayrıca Dış İşleri Bakanlığı yetkililerini de şaşırttı. Hollywood’un ünlülüleri de Trump’un Müslümanlara karşı olan bu yasağına dikkat çekiyor. 41 yaşındaki Jolie insan hakları çalışmalarından dolayı Oscar’a lâyık görüldü. Geçen yıl Lübnan ve Yunanistan’daki, mülteci kamplarındaki Ortadoğu’daki savaştan kaçan aileleri ziyaret etti. Ünlü oyuncu, Müslümanlar’a karşı bu davranışın radikalliği körükleyebileceğini söyledi.