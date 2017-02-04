Saray'dan torpilli Yavuz Bingöl'e servet gibi ödeme...

Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda çeşitli konserler organize eden Kültür A.Ş., yerli-yabancı birçok sanatçının konser vermesini sağladı.

Konser organizasyonlarını, organizatör firmalar aracılığı ile gerçekleştiren Kültür A.Ş., bu işler için hizmet alım ihaleleri düzenliyor. Geçen yıl “sanatçı kaşe ödemesi” adı altında düzenlenen ihalelerin dökümlerine göre Kültür A.Ş., en çok konser organizasyonu işini Notis Müzik üzerinden aldı. Notis 8 organizasyonla birinci, Artisan Sanat 7 organizasyonla ikinci, Viyola Müzik 6 organizasyonla üçüncü oldu.

Emel Sayın ve Yavuz Bingöl’e 5’er Konser





Kültür A.Ş. pek çok konser için ödemeyi doğrudan sanatçıya yapıyor. Bunların başında ünlü sanatçı Emel Sayın geliyor. Sayın, biri 13 Ocak 2017 tarihinde olmak üzere, geçen yıl CRR’de 5 ayrı konser verdi. Kültür A.Ş., 5 Haziran 2016 tarihindeki, “Emel Sayın Konseri” için organizasyon firması Güney Eğlence Hizmetleri Müzik Organizasyon Ltd.Şti.’ye 113 bin TL “Sanatçı kaşe ödemesi” yaptı.





Diğer 4 konser için ise bizzat sanatçının kendisine 100 bin TL ödeme yapıldı.





Kültür A.Ş’nin geçen yıl CRR’de en çok konser verdirdiği ikinci sanatçı ise Yavuz Bingöl.





“Yavuz Bingöl ile Bin Yılın Ozanları” başlığı altında, “Pir Sultan Abdal Konseri”, “Aşık Sümmani Konseri”, “Yunus Emre ve Şah İsmail Konseri”, “Dadaloğlu ve Aşık Ruhsati Konseri”, “Gevheri ve Kazak Abdal Konseri” verildi. Bu konserleri organize eden Kirli Kedi Organizasyon Reklam firmasına, “sanatçı kaşe ödemesi” yapıldı. İhale verilerine göre her bir konser için 100’er bin TL ödeme yapıldı.





Yurt Gazetesi'nin haberine göre, Muşerref Akay, Okay Temiz, Melihat Gülses, Serkan Çağrı gibi bir çok sanatçı CRR’de ancak birer kez konser verme olanağı buldu. Üstelik kendilerine yapılan “sanatçı kaşe ödemesi”, Sayın ve Bingöl’ün yarısı civarında.





Sıla’nın Konseri İptal Edilmişti





İstanbul Büyükşehir Belediyesi, sanat etkinliklerinde bazı isimleri öne çıkarırken, muhalif duruş sergileyen sanatçılara da ambargo koydu. Belediye, 15 Temmuz sonrası düzenlenen mitinge katılmayı reddettiği için Sıla’nın iki konserini birden iptal etmesiyle tartışma çıkarmıştı.





İBB’den yapılan açıklamada sanatçının konserinin “darbe girişimine karşı halkın verdiği mücadeleyi “şov” olarak nitelendirmesi nedeniyle” iptal edildiği duyurulmuştu.