AKP'den Türkiye'deki Alman gazetecilere şok: Kibarca ülkeyi terk edin dediler

Bir süredir ülkede çalışan bir grup uluslararası basın mensubunun süresi dolan akreditasyonunu uzatmadığı için eleştirilere hedef olan Türk hükümetinin, iki Alman gazeteciye basın kartı vermeyi reddettiği öğrenildi.





DW Türkçe'nin haberine göre Alman İkinci Televizyonu ZDF'in İstanbul bürosu şefi Jörg Brase ve Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabirlerinden Thomas Seibert'in 2019 yılı için yaptıkları basın kartı başvurusunun kabul edilmediği bildirildi. Ret kararının gerekçesi henüz bilinmiyor. Gazetecilere gelen mailde sadece 2019 yılı için basın kartının uzatılması talebiyle yaptıkları başvurunun kabul edilmediği belirtiliyor.





ZDF Genel Yayın Yönetmen Vekili Bettina Schausten kararı değerlendirirken "sadece üzücü değil, aynı zamanda kesinlikle anlaşılmaz" ifadesini kullandı. Türkiye'nin bu adımıyla ZDF'in ülkeden haber geçmesini imkansız kıldığını belirten Schausten, "ZDF karara itiraz edecek, umarız Türk yetkililer kararlarını tekrar gözden geçirir." dedi. Schausten, Alman Dışişleri Bakanlığı ile yakın temasta olduklarını aktardı. 57 yaşındaki Jörg Brase, Ocak 2018'den bu yana ZDF'in İstanbul bürosunun şefliğini üstleniyor.







22 yıldır aralıksız İstanbul'dan haber geçiyor





Thomas Seibert ise 1997 yılından bu yana aralıksız olarak, Tagesspiegel gazetesinin Türkiye'deki iki muhabirinden biri. Gazetenin diğer muhabiri, aynı şekilde 22 yıldır aralıksız olarak Türkiye'den haber geçen Susanne Güsten'in de hâlâ basın kartının uzatılması için yaptığı başvuruya cevap beklediği bildiriliyor.





Ankara'nın onayıyla yıllık olarak dağıtılan basın kartları, yabancı basın mensuplarının Türkiye'de çalışabilmesi için resmi izin niteliği taşımanın yanı sıra Türkiye'de oturma izni için de ön koşullar arasında sayılıyor. Ancak Türkiye'de görev yapan yabancı gazetecilerin yanı sıra Alman basın mensuplarının neredeyse yarısının basın kartları, sürelerinin dolmasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen yenilenmedi.





Alman hükümeti ve Sınır Tanımayan Gazeteciler'den çağrı





Son olarak bazı Alman gazeteciler yeni basın kartını alamadığı için, Perşembe günü İstanbul'da yapılan AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı'na alınmamış, bugün Alman hükümeti, Türkiye'ye çağrı yaparak ülkedeki uluslararası basın mensuplarının çalışmalarının engellenmemesini talep etmişti. Federal Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Türkiye'deki bir grup Alman ve Avrupalı gazetecinin şu anda süresi dolan akreditasyonlarının uzatılmasını beklediklerini söylerken, Dışişleri Bakanlığından bir sözcü de, gelişmeleri "artan bir endişe ile" takip ettiklerini belirtmişti.





Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü de, Türk hükümetine ülkedeki uluslararası basın mensuplarının işlerini engellememe ve süresi dolan akreditasyonları uzatma çağrısı yapmıştı. RSF'ten yapılan açıklamada, gazetecilerin görevini yapmasının engellendiği ve bunun "bağımsız yabancı kaynakların haber yapmasını sınırlandırmak amacıyla" yapıldığı öne sürülmüştü.





Deutsche Welle Türkçe





