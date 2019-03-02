Samanyolu Haber /Gündem / Karşı'nın eski sahibi gizli tanık oldu, havuz kanallarına çıktı ama yine de tutuklandı /02 Mart 2019 02:35

Karşı'nın eski sahibi gizli tanık oldu, havuz kanallarına çıktı ama yine de tutuklandı

17-25 Aralık operasyonlarında ses kayıtlarını servis ettiği iddiasıyla açılan, eski CHP Milletvekili Eren Erdem de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davada Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey'in "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasına karar verildi.

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Daha önce havuz kanallarına çıkarak birçok demeç veren ve gizli tanık olduğu davada milletvekili Eren Erdem'in tutukluğu için ifade verdiği ortaya çıkan Karşı Gazetesi'nin eski sahibi Turan Ababey aynı davada cezaevine girdi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, mütalaaya karşı sanık ve sanık avukatlarının beyanlarının ardından sanık ve avukatlara son sözlerini sordu. Turan Ababey “Suçlu olmadığıma inanıyorum” ifadesini kullandı. Ababey’in avukatı Cihat Duman da beyanda bulunarak, suç işlendiğinin sabit olmadığını belirtti ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme "Silahlı terör örgütü hiyerarşisine dahil olmamakla beraber bilerek isteyerek örgüte yardım etmek" suçundan Ababey’in 4 yıl 2 ay hapis cezasına mahkûm etti. Heyet, Ababey'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verdi. Bunun üzerine Ababey, tutuklama işlemi yapılması için duruşma salonunda polisler tarafından gözaltına alındı.

Karar sonrası Ababey Twitter hesabından “Tutuklandık” mesajını paylaştı. Ababey’in davanın devam ettiği 24 Şubat tarihinde yine Twitter hesabından “Şimdi bu seçimlerde hapiste olan F...’cüler oy kullanacak mı?” ifadelerini içeren bir paylaşımda bulunduğu görüldü.

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