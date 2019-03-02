TSK'dan 167 asker ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK), bakan Akar'ın onayıyla 167 asker ihraç edildi.
Milli Savunma Bakanlığı’nın talimatıyla yapılan incelemeler sonucunda Bakan Hulusi Akar’ın onayıyla bugün, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 90, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndan 77 olmak üzere toplam 167 personel ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasının ardından TSK’den bugüne kadar ihraç edilen toplam personel sayısı 486 oldu.
Öte yandan OHAL’in kaldırılmasının ardından ocak ayına kadar geçen sürede benzer gerekçelerle bin 76 personel açığa alındı