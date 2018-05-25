AKP'den T A M A M talimatı: Sürekli paylaşım yapın ve beğenin





Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, 'milletimiz tamam derse kenara çekiliriz' ifadesine atıfla başlatılan ve AKP'ye 'yeter artık' mesajı veren T A M A M kampanyasının beş milyondan fazla paylaşılması, AKP'yi harekete geçirdi.





Muhaliflerin sosyal medyayı mecra edinmesinden ve AKP/Erdoğan karşıtı paylaşımlarla milyonlarca kişiye ulaşmasından rahatsız olan AKP, muhalefetin gür sesini tırpanlama amacıyla bürokrasiye ve teşkilatlara talimat vererek, AKP'yi, Erdoğan'ı öven paylaşımlar yapılmasını ve bu paylaşımların beğenilmesini istedi.





Halihazırda, Doğan Medya Grubu'nun el değiştirerek Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Demirören Holding'e satılmasının ardından, medyanın neredeyse yüzde 90'ı üzerinde kontrol sağlayan AKP, sosyal medyada da benzer bir etki yaratmak için harekete geçti.





T A M A M kampanyasının hayli etkili olmasından ve milyonlarca kişiyi AKP karşıtlığında birleştirmesinden rahatsız olan iktidar, AKP'lilere sürekli paylaşım yapma ve beğenme talimatı verdi.





Hem BTK başkanı hem de AKP içinden paylaşımlara yönelik tehditvari açıklamalar gelmişti.





Milli Gazete'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın, "Biliyorum SIKILDINIZ gençler" sözüne atıfta başlatılan S I K I L D I K kampanyası da AKP üzerinde benzer bir olumsuz etki yaptı.





D E V A M kampanyasının beklenen ilgiyi görmemesi ve bot hesapların devreye girmesinin tespitinin ardından, Twitter tarafından binlerce mesajın silinmesi karşısında yeni bir strateji belirlemeye çalışan AKP merkezi, her iki AKP karşıtı kampanyanın da dünya medyasında haber olmasından da hayli rahatsız oldu.





AK Parti karşıtı sosyal medya paylaşımlarından rahatsız olan iktidarın ise bürokrasi ve teşkilatlarına talimat verdiği öğrenildi. Belediye çalışanları ve teşkilatlara talimat veren iktidarın sürekli AK Parti ile ilgili paylaşımlar yapılması ve lehte bütün paylaşımların beğenilmesi talimatının verildiği ifade edildi. Öte yandan yanlışlıkla bile olsa muhalefetin paylaşımlarının beğenilmemesi ve paylaşılmaması uyarısının yapıldığı da belirtildi. İktidarın bu şekilde TV ve gazetelerde olduğu gibi sosyal medya mecralarında da muhalefettin sesini kısmayı amaçladığı ifade ediliyor.